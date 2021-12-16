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Антивакцинаторы начали выпрашивать у людей деньги: "можно много говорить, но 5 евро лучше"

Новина українською →
Четверг 16 декабря 2021 16:08
Антивакцинаторы начали выпрашивать у людей деньги: "можно много говорить, но 5 евро лучше" Организаторы протестов антивакцинаторов просят деньги (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Киеве организаторы протестов антивакцинаторов начали просить деньги у участников акций. В частности, в чате антивакцинаторов пишет, что движению нужна финансовая поддержка в евро.

Об этом пишет сайт "Сегодня".

Так, из сообщения становится понятно, что организаторы митингов настойчиво просят у участников своих митингов деньги. Они мотивируют это тем, что движению нужна финансовая поддержка. Однако интересно, что просят пересчитывать не гривны, а евро.

"Можно много говорить о борьбе, сопротивлении, поддержке, но 5 евро лучше, чем тысяча слов", – говорится в сообщении.

Антивакцинаторы начали выпрашивать у людей деньги: &quot;можно много говорить, но 5 евро лучше&quot;Антивакцинаторы начали выпрашивать у людей деньги: &quot;можно много говорить, но 5 евро лучше&quot;Антивакцинаторы начали выпрашивать у людей деньги: &quot;можно много говорить, но 5 евро лучше&quot;

Антивакцинаторы просят деньги у участников движения (segodnya)

Также в Киеве антивакцинаторы хотят устраивать пикеты возле пунктов вакцинации.

В частности, они будут отговаривать людей от вакцинации перед прививкой.

"У нас обсуждается такой вопрос, чтобы влиять на тех, кто пришел делать прививки. Так сказать, чтобы непосредственно влиять на тех, кто решил делать себе укол", – рассказала участница протестов.

Антивакцинаторы начали выпрашивать у людей деньги: &quot;можно много говорить, но 5 евро лучше&quot;Митинг антивакцинаторов в Киеве (Виталий Носач РБК-Украина)

Ранее мы сообщали, что в Киеве антивакцинаторы вышли на акцию протеста и идут маршем по Крещатику.

Также мы писали, что в СНБО отреагировали на марш антивакцинаторов в Киеве.

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