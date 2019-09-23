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Лідер Ляпіса потрапив в неприємну ситуацію в Черкасах: фанати зірвали концерт

STYLERЖиття    23.09.2019 - 22:52
Лідер Ляпіса потрапив в неприємну ситуацію в Черкасах: фанати зірвали концерт
У Черкасах зірвали концерт групи "Ляпіс-98" (Колаж РБК-Україна)

Шанувальники Сергія Михалка і групи "Ляпіс-98" викликали поліцію

Сергій Міхалок, екс-лідер групи "Ляпіс Трубецького", а нині лідер групи "Ляпіс-98" потрапив в страшний конфуз на концерті в Черкасах. Глядачі не впізнали відомого музиканта і вигнали його зі сцени. Про це розповів менеджер співака, пише "Кореспондент".

Лідер Ляпіса потрапив в неприємну ситуацію в Черкасах: фанати зірвали концерт

Сергій Міхалок (фото: facebook.com/pg/lyapis98)

Українська публіка на концерті в Черкасах не впізнала лідера культової групи, коли він вийшов на сцену. Вони порахували, що Сергій Міхалок занадто молодо виглядає і зажадали повернути їм гроші. Також вони зупинили виступ музиканта і викликали на місце події поліцію.

Продюсер групи "Ляпіс-98" Антон Азізбекян повідомив, що це вже не перший такий випадок і команда вже була готова до того, що публіка не впізнає артиста. Раніше подібні інциденти сталися і в інших українських містах – Ужгороді та Луцьку, а також у США – в Чикаго.

Як відреагувала на такий виклик Національна поліція міста Черкас – не повідомляється.

Лідер Ляпіса потрапив в неприємну ситуацію в Черкасах: фанати зірвали концерт

Сергій Міхалок (фото: facebook.com/pg/lyapis98)

Проте продюсер групи стверджує, що цей "молодий пацан", як назвала Сергія Міхалка публіка, і є справжній лідер групи. На найближчий час у колектива – великий тур по Україні, а після цього – повернення в рідну Білорусь.

Сергій Міхалок – відомий музикант, поет і автор пісень, лідер групи Brutto і "Ляпіс-98", засновник панк-групи "Ляпис Трубецкого", яка після 15 років успішного існування розпалася в 2014 році. У січні 2019 році Сергію Михалко виповнилося 47 років. Останні роки він проживає в Києві, одружений на актрисі Світлані Зеленковскій. У лютому 2019 року у пари народився другий син.

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