Лейтенанта Ляшко сделали комбатом: какое подразделение он возглавил и что говорят украинцы

Одиозный лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, который служит в рядах ВСУ и имеет воинское звание лейтенант, был назначен командиром батальона беспилотных систем управления отдельной механизированной бригады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию командира подразделения разведки Сухопутных войск ВСУ Дениса Ярославского в Facebook.

Что известно о назначении Ляшко

"Ну вот и мобилизация пойдет по плану, и мотивацию ребятам на нуле подниму, особенно тем, кто всю войну по 2-3 линии фронта в сержантах ходит, не имея ни одной награды", - иронично написал военный.

Он добавил, что его, если честно, "всерьез начинает тревожить происходящее".

"Как вам такое продвижение по службе - лейтенант Ляшко О. В. (нужно отдать должное, иногда приезжал на КСП и тусовался для отчетности), назначен командиром батальона в одну из бригад (подполковничья должность). Стремитесь", - рассказал Ярославский.

Пост Ярославского (скриншот: facebook.com/Денис Ярославский)

В подтверждение своих слов он опубликовал выписку из соответствующего приказа.

"Назначить: лейтенанта Ляшко Олега Валерьевича, начальника отделения беспилотных систем командного пункта штаба управления отдельной механизированной бригады армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных сил Украины - командиром батальона беспилотных систем управления отдельной механизированной бригады", - говорится в документе от 11 октября2.

Подписан он командиром армейского корпуса Сухопутных войск ВСУ.

Выписка из приказа (фото: facebook.com/Денис Ярославский)

Реакция украинцев в соцсети

Под публикацией Ярославского пользователи Facebook оставили немало комментариев. Большее количество из них - откровенно отрицательного характера:

"Бро, ну ты же понимаешь, для чего это. Здесь вопрос к очумевшим, вы ж *ука, будете за эту шляпу голосовать. А он будет воровать у вас же, вашим именем…"

"Ляшко готовится в президенты. На весну выборы"

"Скотыняки! Как можно победить рашку, если в Украине победили вот такие ляшки?"

"Видимо, все депутаты так. Все будут участниками БД и в звании высших офицеров..."

"Сверхурочно готовится к выборам. Но интересно узнать мнения других лейтенантов батальона бпсу"

"Сначала подумала, что это военный юмор. А теперь понимаю, что это плач, не Ярославны, а народный. О, господи, сжалься над нами!"

"Это хорошо иллюстрирует отношение командования к беспилотным системам в принципе..."

"А кто его так на вилах поднимает? Кого он так сильно полюбил, что не устояли?"

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Некоторые задают несколько риторические вопросы: "Как со званием лейтенант можно стать командиром батальона? Я бы еще с побратимами понял, если бы это был боевой командир, который за эти 2,5 года был везде во всех замесах с ребятами. И в наступлении, и в обороне, и в окружении... Имел звание Герой Украины, кучу наград, а не вот этот персонаж...".

"Зачем эта клевета? Он один выполнил приказ и пошел в наступление с вилами", - шутят другие.