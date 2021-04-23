Лізуть, як таргани: в Україну не пустили відомого блогера з "Дома-2"

Росіянин прибув до порту ввечері, 22 квітня після відпочинку в Туреччині.

"Чоловік виявився відомим російським блогером, що брав участь у популярних реаліті-шоу "Дом-2" та "Весільний розмір 2", - говориться в повідомленні.

Під час бесіди він підтвердив факт, що був на тимчасово окупованій території АР Крим у 2016 році. Туди він потрапив поромним сполученням через закритий пункт пропуску "Керч".

Тепер в'їзд на територію України йому заборонений на три роки. Йому пред'явили порушення згідно ЗУ "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України".

Фото: Учасника "Дом-2" не пустили в Україну (facebook.com/mvs.gov.ua)

"Лізуть, лізуть лаптєногі, як таргани до Святої української землі. Сидіть у себе за парєбріком", - обурюються користувачі мережі.

І хоча в МВС ім'я зірки не називають, вдалося з'ясувати, що саме Сергій Пинзарь брав участь в обох шоу. Він є також доволі відомим Instagram-блогером з понад 750 тисячами дописувачів.

З його сторінки зрозуміло, що він дійсно відпочивав у Туреччині з родиною, а у відзнятих сторіз він з'явився у тому ж одязі і кепці, що й на фото в момент затримання.

Скрін: Сергія Пинзаря не пустили в Україну (instagram.com/pinzar_sergei)