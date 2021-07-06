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Лізуть у вікна та влаштовують безлад: під Дніпром місцеві жителі страждають від атак ворон (фото)

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Дніпропетровська область, Вівторок 06 липня 2021 17:58
Лізуть у вікна та влаштовують безлад: під Дніпром місцеві жителі страждають від атак ворон (фото) Колаж РБК-Україна: місцеві жителі під Дніпром скаржаться на ворон
Автор: Тетяна Самарук

У Павлограді Дніпропетровської області містяни скаржаться на нашестя агресивних ворон. Вони відтіснили інших птахів та забираються на балкони і заглядають у вікна.

Про це повідомили в Telegram-каналі "Дніпро обласний".

Як розповіли місцеві мешканці, ворони, які цієї весни захопили значну частину Павлограда, вже з'їли все потомство шпаків, голубів і горобців, а зозуль і дятлів відтіснили за територію міста.

Також вони скаржаться, що атаки ворон відбуваються кожного дня. З 4 години ранку замість щебету ластівок долинає каркання ворон, які влаштовують нескінченні бійки.

Лізуть у вікна та влаштовують безлад: під Дніпром місцеві жителі страждають від атак ворон (фото)Лізуть у вікна та влаштовують безлад: під Дніпром місцеві жителі страждають від атак ворон (фото)

Фото: під Дніпром скаржаться на ворон (t.me/dniprooblcentr)

Вони говорять, що харчуються птахи у місцевих сміттєвих баках, вміст яких розносять по всій окрузі, зокрема, й на територію дитсадків, де гуляють діти.

За словами жителів, вони змучені таким сусідство. Зокрема, вони хочуть наклеювати на сміттєві бачки зображення ока, можливо це буде відлякувати птахів.

Раніше ми повідомляли, що у Києві чергова атака ворон на людей потрапила на відео.

Також ворони у столиці напали на чоловіка.

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