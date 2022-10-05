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Лежал возле воронки от "русского мира": воины ВСУ спасли 82-летнего дедушку (эмоциональное видео)

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Северск, Среда 05 октября 2022 22:03
Лежал возле воронки от "русского мира": воины ВСУ спасли 82-летнего дедушку (эмоциональное видео) Коллаж РБК-Украина: бойцы ВСУ в Северске помогли 82-летнему пенсионеру в беде
Автор: Владимир Костырин

В Северске Донецкой области военные ВСУ обнаружили лежащего 82-летнего пенсионера на улице в грязи около одной из воронок от российских снарядов после очередного обстрела - дедушку, который был не в силах подняться, отнесли на руках домой.

Соответствующее видео, снятое украинским бойцом, опубликовано 5 октября в Telegram-канале "Оперативный ВСУ".

На кадрах видно, что два защитника Украины шли по улицам города, подвергающегося регулярным вражеским атакам, и увидели между воронок и разбросанных взрывной волной обломков кирпичей и других конструкций пенсионера в беде.

Дедушка с босыми ногами лежал на земле без движения. Рядом валялись его трость и пакет. Бойцы помогли пожилому мужчине приподняться.

"У меня ничего не держит... ноги не держат..." - говорил дедушка.

"Не переживайте, сейчас заберем... такая работа... все нормально, батя... Вот такие воронки от "русского мира"", - отвечали военные.

Пенсионер рассказал, что вышел из дома, чтобы сходить на почту. Показал, где живет, и один из защитников на своей спине отнес дедушку в его квартиру.

Боец, который снимал все на видео, в своем эмоциональном обращении высказался о ситуации в фронтовом Северске, где почти не осталось ни одного целого жилого здания из-за непрекращающихся обстрелов оккупантов. А также призвал украинцев в других городах - далеко от передовой - продолжать поддерживать нашу армию, ведь война продолжается.

Предупреждаем - на ролике звучит ненормативная лексика!

Видео: в Северском воины ВСУ помогли 82-летнему пенсионеру, который лежал на земле у воронки и не мог подняться

Как сообщалось, в результате обстрелов российских оккупантов в Донецкой области за эти сутки были ранены шесть человек, еще один погиб.

Напомним, ранее 92-летняя украинка, пережившая ужасы Второй мировой, на видео высказалась о войнах Гитлера и Путина.

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