Літо йти не збирається: де в Україні прогнозують пекельну спеку

Погода в Україні 30 серпня (колаж: РБК-Україна)

У неділю в Україні очікується до +35 градусів тепла

Погода в Україні 30 серпня буде спекотною і сонячною. У південних регіонах очікуються по-справжньому "пекельні" позначки на термометрах – до +33... +35 градусів в тіні. В інших же областях нашої країни також буде спекотно, але не настільки. Детальний прогноз погоди на неділю опублікували синоптики Українського гідрометцентру.

Як повідомляється в опублікованому прогнозі, протягом усього дня над Україною зберігатиметься спекотна погода. У західних областях термометри покажуть від +29 до +33 градусів. У центральних і східних областях температури вже будуть відштовхуватися від +30 градусів і доходити до +34 градусів. Найспекотніше, традиційно, буде в приморських регіонах, де очікується підвищення рівня тепла до +35 градусів.

При цьому швидке наближення осені буде відчуватися вночі, коли термометри покажуть +13... +19 градусів.

30 серпня в Україні очікується виключно сонячна погода. Ймовірність опадів мінімальна. При цьому вітер буде несильним – до 3-10 м/с.

Погода в Україні 30 серпня буде спекотною і сонячної (карта: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, що раніше в Україні оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Ми писали, які регіони знаходяться під загрозою.

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