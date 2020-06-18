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Літо переверне життя цих знаків Зодіаку з ніг на голову

STYLERЖиття    18.06.2020 - 05:50
Літо переверне життя цих знаків Зодіаку з ніг на голову
Гороскоп на літо 2020 (фото: pixabay)

Астрологи назвали знаки Зодіаку, для яких літо стане чарівним часом

Гороскоп на літо 2020 розповість про чотири знаки Зодіаку, для яких найспекотніший сезон стане по-справжньому доленосним і зможе перевернути життя з ніг на голову.

Відомий астролог Павло Глоба назвав головних щасливчиків літа і дав кожному з них пораду, як з максимальною користю для себе провести цей час. Про це пише u-news.

Лев

Астролог впевнений, що доля готує Левам чарівне літо. На вас чекає успіх у різних сферах життя - починаючи від фінансів і закінчуючи любовними пригодами. Леви до кінця літа відчуватимуть потужний приплив енергії, який допоможе вам впоратися з усіма труднощами.

Скорпіон

Скорпіонам може здатися, що вони потрапили в справжню казку, адже літо стане найкращим періодом для них. Павло Глоба вважає, що ви зможете реалізувати всі свої задуми і досягти успіху в будь-яких починаннях. Але ось особлива удача може чекати Скорпіонів в любові і на роботі.

Козеріг

Козерогам здасться, що будь-які перешкоди на їх шляху впали, і тепер бажане прямо перед ними. Глоба каже, що досягти всього, що ви хочете, вдасться без особливих зусиль. Протягом усього літа 2020 року у зодіакального представника вийде вийти на новий рівень і повноцінно насолодитися життям.

Водолій

А ось для Водоліїв літо стане понад успішним в любовному плані. Самотні представники цього знаку Зодіаку нарешті зустрінуть тієї людини, яка назавжди змінить життя. Астролог радить вам дивитися в оба, щоб не проігнорувати цю доленосну зустріч. Та й на роботі справи підуть на поправку.

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Автор: Светлана Мащенко

Теги Новини України гороскоп
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