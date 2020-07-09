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Літня спека може викликати менінгіт: доктор Комаровський розповів про небезпеку

Четвер 09 липня 2020 14:24
Літня спека може викликати менінгіт: доктор Комаровський розповів про небезпеку
Доктор Комаровський розповів про небезпеку спеки (фото: facebook.com.uakomar)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровський розповів, що спека підвищує активність деяких вірусів

Доктор Комаровський розповів, що сильна спека може бути дуже небезпечна для дитини. Справа в тому, що при високих температурах деякі віруси тільки активізуються. Спека може викликати менінгіт, що означає запалення оболонок мозку.

Існує п'ять симптомів, при появі яких потрібно бути на чеку. Про це доктор написав на своїй сторінці в Instagram.

До цих симптомів відносяться:

  • підвищення температури тіла;

  • головний біль;

  • нудота/блювання;

  • біль (скутість) в області шиї;

  • дискомфорт в очах, світлобоязнь.

Комаровський зазначає, що якщо у дитини одночасно присутні хоча б два з перерахованих симптомів, варто негайно звернутися за медичною допомогою.

Що таке менінгіт

Менінгіт - це запалення оболонок головного та спинного мозку (як правило,через інфекцію). Менінгіт звичайно викликає вірусна інфекція, грибки або бактерії. Вакцинація може захистити від деяких форм хвороби.

Як ми раніше писали, лікар розповів, як вижити під час різких перепадів погоди.

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