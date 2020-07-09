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Летняя жара может вызвать менингит: доктор Комаровский рассказал об опасности

Четверг 09 июля 2020 14:24
Летняя жара может вызвать менингит: доктор Комаровский рассказал об опасности
Доктор Комаровский рассказал об опасности жары (фото: facebook.com.uakomar)
Автор: Людмила Жукова

Доктор Комаровский рассказал, что жара повышает активность некоторых вирусов

Доктор Комаровский рассказал, что сильная жара может быть очень опасна для ребенка. Дело в том, что при высоких температурах некоторые вирусы только активизируются. Жара может вызвать менингит, что означает воспаление оболочек мозга.

Существует пять симптомов, при появлении которых нужно быть на чеку. Об этом доктор написал на своей странице в Instagram.

К этим симптомам относятся:

  • повышение температуры тела;

  • головная боль;

  • тошнота/рвота;

  • боль (скованность) в области шеи;

  • дискомфорт в глазах, светобоязнь.

Комаровский отмечает, что если у ребенка одновременно присутствуют хотя бы два из перечисленных симптомов, стоит немедленно обратиться за медицинской помощью.

Что такое менингит

Менингит - это воспаление оболочек головного и спинного мозга (как правило, из-за инфекции). Менингит обычно вызывает вирусная инфекция, бактерии или грибки. Вакцинация может защитить от некоторых форм болезни.

Как мы ранее писали, врач рассказал, как выжить во время резких перепадов погоды.

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