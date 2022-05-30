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Літня спека і сильні дощі: частину України накриє негодою

Фото: Погода в Україні принесе дощі і спеку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні принесе в останній день весни спеку в деякі області, а місцями ймовірні сильні дощі.

Читайте в нашому матеріалі далі, що буде з погодою в країні найближчими днями.

Прогноз на 31 травня

Синоптик Наталка Діденко прогнозує, що весна в Україні завершиться "літньою погодою".

На сході та південному сході очікується спека, +25+30 градусів. У більшості областей України +20+26 градусів. У західних областях - температура нижча, +17+22 градусів.

Вітер очікується північно-західний, помірний, часом поривчастий.

Дощі, місцями з грозами, пройдуть завтра на Полтавщині, Сумщині, Харківщині, Черкащині та подекуди в західних областях. На решті території переважатиме суха погода.

Що буде з погодою в Києві

Синоптик прогнозує, що в Києві 31-го травня дощ малоймовірний. Протягом дня температура повітря коливатиметься близько +22 градусів.

Дивіться на карті Українського гідрометцентру, що буде з градусами та опадами у вівторок:

Скрін: Погода в Україні 31 травня (meteo.gov.ua)

Яка погода буде далі

За даними Наталки Діденко, далі по тижню суттєво потеплішає.

Найспекотнішим днем в найближчому майбутньому буде 2 червня. По всій країні температура буде від +24 до +32 градусів. Найспекотніше - на півдні та сході.

3-4 червня температура на кілька градусів знизиться, проте все ж буде спекотно.

Раніше ми писали, що буде з погодою в Україні у червні 2022.

Також повідомлялося, коли українці відсвяткують Трійцю.

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