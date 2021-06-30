Літаюча машина-трансформер здійснила свій перший переліт між містами (відео)

Літаюча машина-трансформер AirCar здійснила перший успішний переліт між двома містами. За кермом (або штурвалом) був сам винахідник Стефан Кляйн.
Про це пише BBC.
Унікальний автомобіль подолав відстань між аеропортами словацьких міст Нітри і Братислави.
Піднявшись у повітря, AirCar зміг розігнатися до приголомшливої швидкості - 170 кілометрів на годину.
Стефан Кляйн каже, що на даний момент машина вже провела в повітрі 40 годин.
Для того, щоб злетіти, автомобілю потрібна злітно-посадкова смуга. А процес трансформації з машини в літак займає 2 хвилини 15 секунд.
На створення AirCar пішло близько двох років і майже стільки ж мільйонів євро.
Відео: Літаюча машина-трансформер AirCar (klein.vision.com)
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