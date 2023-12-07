Лесю Украинку и Уильяма Шекспира "оживили". Они смогли даже "пообщаться" (видео)

Reface применила свою уникальную модель глубокого обучения и технологию анимации лиц для аутентичного воспроизведения образа Леси Украинки и Уильяма Шекспира, а также для их виртуального взаимодействия.

Основная идея видеоролика заключается в установлении параллели между двумя современными дружескими нациями - Украиной и Великобританией, отмечая, что, несмотря на разное историческое происхождение, их объединяют общие ценности.

"Этим простым, на первый взгляд, видео мы хотели передать действительно сложное сообщение важности общих ценностей. Они выступают объединяющей силой, определяющей, кем мы являемся. В сегодняшних условиях современные технологии играют решающую роль, позволяя нам доносить такие многослойные месседжи в простой, привлекательный и понятный всем способ", - заявил Антон Воловик, со-СЕО Reface.