Леся Нікітюк хоче засудити скандально відомий сайт новин

Зірка звикла до уваги мас-медіа до своєї персони, і практично щодня стає героїнею тих чи інших публікацій про український шоу-біз і його представників. Причому заголовки в новинних стрічках часом вельми провокаційні та містять сексизм, іноді на межі етичного "фолу".

Тепер "відзначилося" таблоїдне видання Znaj.ua, де нещодавно вийшла публікація про Нікітюк, і особливо зачепила ведучу. Матеріал вийшов із заголовком "Леся Нікітюк влаштувала свою "Холостячку" з Григорієм Решетником: дала йому в рот, поки дружина не бачить".

Очевидно, що новина була присвячена темі потенційної участі Леді Ле в реаліті "Холостячка", і спілкуванню з ведучим шоу. Ймовірно, для ефекту "клікбейта" редактор вирішив прикрасити заголовок, але що спонукало саме так його сформулювати - сказати складно.

Тепер Нікітюк повідомила, що подає на "Знай.юа" до суду, а до позову також долучиться "Новий канал", де і виходить реаліті.

Леся Нікітюк вирішила засудити видання Znaj.ua (фото: скрін instagram.com/stories/lesia_nikituk)

Потрібно сказати, що нині та скандальна публікація вже видалена з сайту, і тепер при переході з пошуковика Гугл при запиті з відповідним заголовком на сайті Znaj.ua видає "Помилка 404 - сторінка не знайдена", проте кеш залишається.

Новину на сайті вже знесли, але Гугл все пам'ятає (фото: скрін google.com/search)

Додамо також, що Znaj.ua нерідко потрапляють у скандали через заголовки, а також за поширення неправдивої інформації. Так, раніше компанія Facebook зупинила діяльність акаунтів і груп, які вели скоординовані кампанії з дезінформації в Україні, й у прикладах віддалених сторінок виявилися акаунти видань Znaj.ua і Politeka, що належать холдингу "Знай медіа".