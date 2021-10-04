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У лісі Києва знайшли отруйного павука: його укус викликає оніміння від 3 днів

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Київ, Понеділок 04 жовтня 2021 10:02
У лісі Києва знайшли отруйного павука: його укус викликає оніміння від 3 днів У Київському лісі виявили отруйного павука (Колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У київському лісі на Троєщині городянин помітив у листі отруйного павука. Тварина була виявлена під час прогулянки 2 жовтня.

Про це повідомляє "Телеграф".

Знайшов павука Ігор Банацький. Він повідомив, що це членистоноге є одним з найкрасивіших і разом з тим найбільш отруйних павуків України. Його укус викликає сильний біль і оніміння протягом 3-6 днів. Цей вид називають Ласкаво павук-сонечко або Чорний Ерезус (лат. Eresus kollari) по-науковому.

Банацький розповідає, що цей вид павуків живе в норах і це єдиний представник своїх тропічних родичів, який живе так далеко в північних широтах.

Самці мають розміри від 8 до 11 мм, самки - від 9 до 16 мм. Першого легко впізнати по яскраво-червоному череву, прикрашеному чотирма круглими чорними плямами. Самка майже чорна, за винятком пучка з вохристих волосків на голові.

У лісі Києва знайшли отруйного павука: його укус викликає оніміння від 3 днівУ лісі Києва знайшли отруйного павука: його укус викликає оніміння від 3 днівКиянин знайшов у лісі отруйного павука (фото: telegraf.com.ua)

Для довідки

Ерезус живе в вистеленій павутиною нірці. Частина павутини виходить на поверхню, розширюється і служить капканом, який стелиться по землі або піднімається на кілька міліметрів над нею. Основною їжею служать великі комахи, переважно жуки. Самка не покидає свій притулок, і тому рідко попадається на очі.

Тому, очевидно, що киянин на прогулянці знайшов самця павука.

Як ми раніше писали, під Одесою чоловік виявив біля будинку супер-небезпечну комаху.

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