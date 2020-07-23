У лісі під Чернівцями у злиднях живе 7 дітей, яких карають за сливи з дерева

У Сторожинецькому районі Чернівецької області живе сім'я, в якій семеро дітей, а мати вагітна восьмою дитиною. Діти бояться батька, як вогню, - домашній тиран регулярно б'є маму навіть за провини дітей.

На багатодітну сім'ю, будинок якої знаходиться в лісах Буковини звернула увагу волонтер Марта Левченко, описавши всю ситуацію на своїй сторінці в Facebook.

Дівчина є засновником благодійної організації і в цей день вона прийшла в гості не з порожніми руками: діти вперше побачили мильні бульбашки, а цукерки "поковтали, як пташенята, не розкушуючи".

Марта каже, що сусіди вже втомилися бити тривогу у всілякі інстанції, коли чують, як чоловік б'є жінку, як кричать діти, бачать, як з-під снігу вони виколупують гнилі яблука.

Багатодітна сім'я під Чернівцями живе в злиднях (фото: facebook.com/lev.marta)

Волонтер вирішила звернутися в Службу у справах дітей Сторожинецького району, голови села і тим, хто буде тримати жорсткий контроль за ситуацією в сім'ї. Також необхідно стежити, щоб допомогу від волонтерів ніхто не відібрав у дітей.

А допомогти організація хоче багато чим: новими ліжками, матрацами, постільною білизною, піччю, яка не буде диміти на всю хату, меблями та одягом.

Вагітна восьмою дитиною мама (фото: facebook.com/lev.marta)

"Діти завжди босі, голодні і працюють, як воли, і що вони, як вогню бояться тата. Останній раз тато побив маму, тому що вони з'їли кілька слив з дерева, а тато помітив, що слив стало менше. Голова села змусив тата купити дітям ліжка, тому що ті спали на землі. Сусіди розповідають про захват дітей від тих ліжок! Хоча ліжком це було важко назвати, так і сплять вони по троє на одному", - журиться Березня.

Але є в біді і світлі сторони. У них є своє маленьке господарство: кури, курчата, корова, свині, город. Вони намагаються видертися. Мама дітей дуже любить, але сил у неї мало. Жінка пережила інсульт, насилу говорить і ходить, і при цьому чекає восьму дитину.

Сім'я, яка потребує допомоги (фото: facebook.com/lev.marta)

"Просто не уявляю, де вона візьме сили на ці пологи. Звичайно, ми допоможемо з обстеженням і іншим. Адже без мами, яка дуже любить дітей і веде господарство, діти не зможуть. Забрати 7 дітей в дитбудинок не вихід... Просто їм дуже важко. Просто тато, знає, що до них немає нікому діла, ніхто не контролює, і все що він робить - допустимо", - додала волонтер, попросивши всіх небайдужих про допомогу.

Раніше ми писали, що у Києві дворічна дівчинка отруїлася алкоголем, поки мати пила з сусідами.

Також повідомлялося, що однорічна дитина повзла по сходинках з 1 по 5 поверх, але батьки цього навіть не помітили.