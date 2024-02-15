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Леони Ганне показала, как соединить белое шелковое платье с шубкой: соблазнительные фото

Леони Анне (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Юлия Любченко

Леони Ганне - известная фэшн-инфлюэнсерша, которая довольно часто демонстрирует роскошные и простые образы. Их легко может повторить любая девушка.

О крайнем образе Леони рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль блоггерши.

Леони Ганне показала, как соединить белое шелковое платье с шубой

Леони имеет прекрасный вкус, который позволяет ей создавать красивые и интересные образы, самое главное, что они нравятся аудитории девушки и ее подписчицы просто в восторге от того, какой контент делает Ганне.

Крайний образ инфлюэнсерки в белоснежных тонах выглядит потрясающе и дорого, поскольку состоит из белого шелкового платья с открытой спиной и шубкой такого же цвета.

Во-первых, само платье с открытой спиной производит впечатление и демонстрирует тонкую талию Ганне. Особенно, когда на нее не спадают волосы, это помогает показать еще и выглядящую довольно нежно зону плеч.

Свое длинное платье Леони дополняет белой пушистой шубкой - это придает луку зимней атмосферы и делает его более изысканным и безупречным.

Леони Ганне показала обольстительный образ (фото: instagram.com/leoniehanne)

Казалось бы, что образ у total white должен выглядеть бледным, но нет, блоггерша смогла сделать его очень ярким. Также девушка дополнила его аксессуарами - массивными золотыми серьгами и белой сумочкой.

А еще инфлюэнсерша оставила пару накрученных локонов, элегантно подчеркивающих ключицы и хрупкость Анне.

Фото звезда сделала в домашней атмосфере, а точнее в ванной, которая выглядит роскошно и имеет интересные детали в интерьере.

Леони Ганне показала обольстительный образ (фото: instagram.com/leoniehanne)

Раньше мы рассказывали о том, как Леони Анне показала интересные образы ко Дню всех влюбленных.

Также читайте наш материал о том, как Ким Кардашьян показала стильный образ.

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