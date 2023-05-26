Lego может выпустить конструктор с мариупольской башней. Смотрите, как она будет выглядеть (фото)

Каким будет конструктор мариупольской башни

Модель архитектурного памятника состоит из 3062 деталей и достигает 34 см высотой (высота настоящей башни - 34 м).

"Как человек, родившийся в Мариуполе, я всегда испытывал глубокую связь со своим городом. Воплощение этой модели в жизнь по всему миру - это моя личная мечта, которая позволит мне поделиться частью своего наследия с фанатами Lego по всему миру", - написал Евгений.

Проект должен набрать 10 тыc. голосов, чтобы компания Lego рассмотрела его и сделала из него конструктор. Проголосовать за башню можно по ссылке.

Вот так может выглядеть конструктор (фото: Евгений Тонев/Instagram)

Чем уникальна cтарая водонапорная башня

Эту башню спроектировал архитектор Виктор Нильсен. Ее построили в 1910 году и с тех пор она стала одним из символов Мариуполя.

Архитектурный памятник находится в Центральном районе города. С 2016 года в нем было создано креативное пространство "Башня", где проводились выставки, концерты, лекции и другие мероприятия.

Столетняя водонапорная башня чуть ли не единственная достопримечательность Мариуполя, пережившая российские бомбардировки в 2022 году.

Водонапорная башня в начале прошлого века (фото: Евгений Тонев/Instagram)