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Як легко прокидатися вранці: експерт розкрив дуже простий секрет

Автор: Анна Шиканова

Фахівець розповів, що потрібно робити для того, щоб легко вставати вранці

Прокидатися легко вранці та вставати з ліжка без проблем мріють практично всі люди. З настанням холодів зробити це стає все важче, навіть якщо сон був нормальним, не менше 8 годин і в повному спокої. Психолог Павло Зигмантович розкрив один простий секрет, який допоможе зробити ранкове пробудження легким та комфортним.

Експерт пояснив, що існує такий термін, як імажинація. Зміст імажинації полягає в тому, щоб уявляти собі те, що ви хочете зробити. Зигмантович порадив готуватися до пробудження вранці ще з вечора. Для цього потрібно повністю уявити картину вашого пробудження.

Треба уявити собі, як ви відкриваєте очі, відкидаєте ковдру, встаєте з ліжка, потягуєтеся, позіхаєте, взуваєте капці та виходите зі спальні. Неважливо, в якому порядку подавати всі ці дії, у кожної людини є власний ритуал ранкового пробудження. За словами психолога, досить прокрутити в голові цю картинку 2-3 рази, щоб вона спрацювала.

Однак експерт попередив, що у цього прийому є одна особливість – він не спрацьовує у тих, хто постійно не висипається. Якщо кількість нічного сну недостатня – то метод може не спрацювати.

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"З хронічним недосипом це ніяк не допоможе. Хронічний недосип лікується хронічним досипом", - зазначив психолог.

Для того, щоб в осінній і зимовий час пробудження було максимально комфортним, Зигмантович рекомендує встановити вдома спеціальні лампи, які імітують схід сонця.

Експерт розкрив секрет легкого пробудження по ранках

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі назвали найкорисніший сік для серцево-судинної системи.

А також розповідали про те, що медики назвали сніданок, який допоможе зняти ранковий стрес.

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