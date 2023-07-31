Легкий рецепт томатного соуса, после которого вы навечно откажетесь от кетчупа

Вам понадобятся

Πомидоры - 450 г

Πерец болгарский - 250 г

Чеснок – 4 зубчика

Масло подсолнечное - 50 мл

Лук репчатый – 1 шт

Сахар – 2 ст ложки (по вкусу)

Соль – 1,5 ч. ложки (по вкусу)

Πерец – по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления соуса

Обжарьте до золотистого цвета лук и перец. Снимите аккуратно кожу с помидоров, потрите их на терке. Поставьте натертые помидоры на маленький огонь, потому что их нужно уварить. Болгарский перец и лук измельчите в блендере. Добавьте полученную массу к помидорам. Затем посолите, добавьте сахар и перец.

Варите смесь на маленьком огне примерно 30 минут после закипания.

Добавьте измельченный чеснок, при необходимости можно добавить еще соли или сахар. Жарьте еще 10 минут.

Потом разлейте все в предварительно простерилизованные банки.