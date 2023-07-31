RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Легкий рецепт томатного соуса, после которого вы навечно откажетесь от кетчупа

Фото: Как приготовить томатный соус (Telegram/Домашня консервація)
Автор: Людмила Жукова

В Украине наступает сезон томатов. Из них вы можете приготовить вкуснейший томатный соус, после которого вряд ли захотите покупать кетчуп из магазина.

В Telegram-канале "Домашня консервація. Кулінарія" поделились простейшим рецептом соуса из помидоров.

Вам понадобятся

  • Πомидоры - 450 г
  • Πерец болгарский - 250 г
  • Чеснок – 4 зубчика
  • Масло подсолнечное - 50 мл
  • Лук репчатый – 1 шт
  • Сахар – 2 ст ложки (по вкусу)
  • Соль – 1,5 ч. ложки (по вкусу)
  • Πерец – по вкусу

Пошаговый рецепт приготовления соуса 

Обжарьте до золотистого цвета лук и перец. Снимите аккуратно кожу с помидоров, потрите их на терке. Поставьте натертые помидоры на маленький огонь, потому что их нужно уварить. Болгарский перец и лук измельчите в блендере. Добавьте полученную массу к помидорам. Затем посолите, добавьте  сахар и перец. 

Варите смесь на маленьком огне примерно 30 минут после закипания.
Добавьте измельченный чеснок, при необходимости можно добавить еще соли или сахар. Жарьте еще 10 минут.

Потом разлейте все в предварительно простерилизованные банки.

 

Ранее мы делились рецептом вкусного салата, который приготовить на зиму совсем не сложно.

Также узнайте, как приготовить невероятно вкусные кабачки в духовке.

Читайте РБК-Украина в Google News
соусрецепт ріктомати