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Життя легендарного вболівальника Парамона в небезпеці: лікарі почали обстеження

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П'ятниця 16 липня 2021 16:13
Життя легендарного вболівальника Парамона в небезпеці: лікарі почали обстеження У легендарного футбольного фаната проблеми зі здоров'ям (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У легендарного футбольного вболівальника Парамона серйозні проблеми зі здоров'ям. Вже тиждень його обстеженням займаються лікарі й УАФ і відзначають, що у Сергія Заборовського є проблеми не тільки із зором. Цілком ймовірно, йому знадобиться операція.

Як розповіла головний лікар медичного центру "Медспорт України" Антоніна Кравченко в коментарі для "Цензор.НЕТ". у Парамона можуть бути патології в головному мозку.

Журналіст Руслан Свірін розповів на своїй сторінці в Facebook, що найголовніший уболівальник футболістів Парамон потребує допомоги та втратив зір. Майже відразу на це повідомлення відгукнулися в Українській асоціації футболу й організували для нього обстеження, пообіцявши оплатити й лікування теж.

Зараз Сергій Заборовський (Парамон) проходить обстеження в центрі "Медспорт Україна". Йому зробили МРТ головного мозку, він отримав консультацію офтальмолога, невропатолога і здав всі необхідні аналізи.

Обстеження показало, що порушення зору може бути пов'язано з патологіями головного мозку. Попередній діагноз - катаракта.

"В результаті було виявлено, що порушення з боку органів зору можуть бути наслідком патології в головному мозку. А це вимагає більш поглибленого дообстеження, ним ми зараз і займаємося. Я особисто бачила, відчуває він себе прекрасно. Стан здоров'я задовільний", - розповіла лікар.

Хто такий Сергій Заборовський (Парамон)

Парамон - найвідоміший футбольний уболівальник українських футболістів. Вперше він відвідав гру" Динамо" 4 жовтня 1967 року. З 1970-х він намагався не попускати жодної гри українських хокейних, футбольних і баскетбольних команд, які проходили в Києві.

Фанати хокейного клубу "Сокіл "(Київ) навіть присвятили Парамону свою кричалку: "Якщо з нами Парамон - буде Сокіл чемпіон!"

Вперше за кордон з київським "Динамо" Парамон відправився в 1998 році – він полетів з командою в Турин. "Динамо" зіграло у чвертьфіналі Ліги чемпіонів проти"Ювентуса".

Заборовського можна часто побачити на трибунах стадіонів або лавці запасних гравців.

Після інциденту у квітні 2011 році Парамону не дозволяють перебувати біля поля – він вибіг на поле і дав стусана судді під час чвертьфіналу Ліги Європи.

Життя легендарного вболівальника Парамона в небезпеці: лікарі почали обстеженняСергій Заборовський (Парамон)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що студентка з Харкова потребує допомоги всіх небайдужих.

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