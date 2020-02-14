Від MIAMI до Lollipop: топ-4 найгарячіших колаби Насті Каменських (відео)

Настя Каменських з Jacob Forever і Джессі Frank

Настя Каменських не перестає дивувати своїм творчим драйвом

Блискавично підкоривши Латинську Америку, Настя Каменських (NK) вирішила не зменшувати темпи і тепер із завидною швидкістю створює гучні колаборації з артистами світового рівня. Ідея NK створювати музику без кордонів на цей раз підкорила серце гарячого іспанця Juan Magan, і артисти презентували спільний кліп на трек "Lollipop". Ми вирішили, що День святого Валентина - ідеальний привід згадати також і латиноамериканських "ексів" Насті з гучних творчих коллаб.

NK х Juan Magan - "Lollipop"

NK х Juan Magan - "Lollipop"

Прем'єра треку і кліпу відбулася сьогодні, 14 лютого. Juan Magan визнаний у всьому світі за його вагому роль у розвитку жанру "Pop Latino" і співпрацював із такими артистами як: Nelly Furtado, Bob Sinclar, INNA, Don Omar, Paulina Rubio та ін.

Кліп, який NK та Juan Magan презентували в День святого Валентина, показує історію закоханих сердець, яких розділяє відстань, але так зближує любов і пристрасть. "Мені подобається створювати музику без кордонів, показувати на своєму прикладі, що всі кордони тільки у нас в голові. І я дуже рада, що Juan Magan поділяє також цю ідею, - сказала NK. - У нас вийшла крута колаборація. "Lollipop" - це про пристрасть і палку любов, присвячується всім закоханим".

NK feat De la Ghetto - Peligroso

NK feat De la Ghetto - Peligroso

NK першою серед українських артистів вдалося досягти таких висот на зарубіжному музичному ринку. Дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV і привернув увагу популярного пуерторіканського виконавця Де Ла Гетто, - так в результаті з'явився спільний ремікс на "Peligroso".

NK feat Jacob Forever & Jessy Frank - MIAMI

NK feat Jacob Forever & Jessy Frank - MIAMI

Трек "Miami" - колаборація трьох культур від NK Насті Каменських, всесвітньо відомого виконавця реггетона Jacob Forever і домініканського молодого артиста Jessy Franк. Мультинаціональна колаборація не залишилася без уваги і латиноамериканську пресу, якій NK полюбилася гучними в чартах треками "Peligroso" і "Elefante".

"Я працював з багатьма крутими світовими артистами, тому можу підтвердити - NK - справжній професіонал, вона не просто добре знає іспанську, вона відчуває музику, відчуває латиноамериканську культуру. Її ідея об'єднати такі різні культури мені дуже подобається, а процес роботи з нею - ще більше", - прокоментував роботу з NK Джейкоб Форевер.

NK & MALUMA

Настя Каменських і MALUMA

В 2019 року NK запалила на одній сцені з MALUMA в київському Палаці спорту. У артистів є багато спільного. На рахунку латиноамериканського виконавця престижна премія Latin Grammy, підкорення авторитетного чарту Billboard, спільні треки з Madonna, Shakira, Ricky Martin і іншими музичними образами. Музика NK так само не знає кордонів і люблять її далеко за межами рідної країни. Настя Каменських представляє Україну на міжнародному рівні, виступаючи з концертами по всьому світу і навіть стала запрошеною зіркою на церемонії Latin Grammy, а її іспаномовний трек Peligroso не раз займав лідируючі позиції у міжнародному рейтингу Billboard.