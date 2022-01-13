Легендарні Muse зняли в Києві крутий кліп на першу з 2018 року пісню: відео і подробиці

Уривок композиції потрапив у мережу, її Белламі злив в прямому ефірі в Instagram.

Також британське тріо поділилося "обкладинкою" своєї нової відеороботи.

На кадрі похмуре і зловісне зображенням фігури священика в капюшоні і масці, що ховається в тіні.

"Наш новий сингл вийде наступного тижня в четвер 13 січня", - підписаний кадр.

Поки ж всі чекають на сенсаційну прем'єру кліпу, частина якого, як відомо, була знята в Києві.

Відео на "Won’t Stand Down", яке ви можете побачити вище, було знято Джаредом Хоганом у Києві в Україні. У кліпі зображено "тендітну таємничу фігуру, яка викачує колективну енергію темної армії для перетворення на розширену істоту".

"Won’t Stand Down", за словами Белламі, "про те, щоб відстояти свою позицію проти хуліганів, будь то на дитячому майданчику, на роботі чи будь-де".

"Захищаючи себе від примусу та соціопатичних маніпуляцій і протистояти труднощам силою, впевненістю та агресією", - додав він щодо меседжу пісні.