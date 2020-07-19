Легалізація казино в Україні: "слуга народу" розвінчав популярний міф

Легалізація казино в Україні не повинна стати причиною поширення серед громадян нашої країни лудоманії – залежності від азартних ігор. На думку народного депутата з "Слуги народу", нові правила, за якими буде функціонувати гральний бізнес, дають можливість заробити державі, але не збідніти гравцям.

Як вважає голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, лудоманія розвинена в Україні "через те, що гральний бізнес діє нелегально". Таку думку депутат висловив в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Ми його впорядковуємо, даємо гравцеві безпечну, обмежену можливість грати, а державі – заробляти гроші. Є багато рішень, до яких країна йшла 28 років і ніяк не могла дійти, все робили навмання і підкилимно. Ми ці питання вирішили", - заявив "слуга народу".

Варто нагадати, що Верховна Рада проголосувала за легалізацію грального бізнесу 14 липня після довгих обговорень законопроєкту. Прийняття закону у другому читанні підтримали 248 депутатів при мінімально необхідних 226. Закон вводить кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії. Дозволяється розташовувати зали з ігровими автоматами тільки в готелях, які мають три, чотири або п'ять зірок. Закон також регулює і "класичні" лотереї.

Детальніше про те, як буде працювати гральний бізнес в Україні, читайте в матеріалі РБК-Україна.