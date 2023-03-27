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Едва живая пришла в укрытие: невероятная история собаки Джессики, которую спасли пограничники

Пограничники спасли собаку в Донецкой области (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

С первых дней войны домашние животные искали спасения и укрытия от взрывов, обстрелов именно у защитников на передовой. Они приходили к ним в укрытие, бежали к блокпостам, запрыгивали в машины - понимали, что так у них есть все шансы выжить.

Немецкая овчарка пришла на позиции к пограничникам в Донецкой области еще тогда, когда они начали их обустраивать. Историю собаки Джессики рассказали в Государственной пограничной службе.

Пограничники встретили пушистую красавицу, когда она пришла к ним на позиции и приютили ее во время обстрелов. Дали ей кличку Джессика, заботились о ней, делились своими пайками.

Но настоящим и верным другом собака стала для пограничника Олега. Именно он ей подобрал новое имя, на которое собака сразу стала отзываться.

"Вместе с Джессикой несли службу на позициях. Всегда была рядом. Вона очень благодарная и умная собака. Предупреждала об опасности и пряталась вместе с бойцами во время обстрелов", - рассказал военный.

Но однажды Джессика попала под очень плотный обстрел. Бойцы успели попасть в безопасное место, а собака из-за дыма, огня и шума, просто потеряла ориентир. Раненая она приползла к защитникам в укрытие. У Джессики были осколочные ранения головы, шеи и лап.

Олег самостоятельно выхаживал и лечил собаку. А через некоторое время он смог вывезти свою помощницу в безопасное место.

Сейчас Джессика живет в семье пограничника и стала ее членом. Она оправилась после ранений, снова в хорошей форме и чувствует себя отлично.

Кстати, ранее мы писали о том, как сложилась судьба у собаки Эльзы, которая лежала на руинах дома.

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