Едва живая пришла в укрытие: невероятная история собаки Джессики, которую спасли пограничники

Пограничники встретили пушистую красавицу, когда она пришла к ним на позиции и приютили ее во время обстрелов. Дали ей кличку Джессика, заботились о ней, делились своими пайками.

Но настоящим и верным другом собака стала для пограничника Олега. Именно он ей подобрал новое имя, на которое собака сразу стала отзываться.

"Вместе с Джессикой несли службу на позициях. Всегда была рядом. Вона очень благодарная и умная собака. Предупреждала об опасности и пряталась вместе с бойцами во время обстрелов", - рассказал военный.

Но однажды Джессика попала под очень плотный обстрел. Бойцы успели попасть в безопасное место, а собака из-за дыма, огня и шума, просто потеряла ориентир. Раненая она приползла к защитникам в укрытие. У Джессики были осколочные ранения головы, шеи и лап.

Олег самостоятельно выхаживал и лечил собаку. А через некоторое время он смог вывезти свою помощницу в безопасное место.

Сейчас Джессика живет в семье пограничника и стала ее членом. Она оправилась после ранений, снова в хорошей форме и чувствует себя отлично.