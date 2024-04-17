Едва держался за подоконник. Патрульные спасли 2-летнего мальчика, пока его пьяная мама спала

В Киеве патрульные спасли 2-летнего ребенка, который вылез на подоконник. Правоохранители установили, что ее мама в то время находилась в состоянии алкогольного опьянения. Малыша временно передали под опеку социальных работников.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Патрульной полиции Киева в Facebook.
Патрульные Анжела Журавель и Анатолий Кухаров спасли мальчика, который сидел на подоконнике. Об опасной для ребенка ситуации сообщили неравнодушные граждане.
Полицейские в Подольском районе получили сообщение о 2-летнем мальчике, сидящем на подоконнике 1-го этажа.
"Мы быстро прибыли на место и увидели малыша, который едва держался за подоконник. Напарники быстро наладили контакт с ребенком и отнесли его в безопасное место. Через окно мы увидели мать ребенка", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что патрульные разбудили гражданку и заметили у нее явные признаки алкогольного опьянения. Женщина отказалась давать какие-либо объяснения.
"Чтобы позаботиться о безопасности малыша, мы вызвали на место инспекторов ювенальной полиции и представителей службы по делам детей, которые будут выяснять все обстоятельства", - отмечают правоохранители.
Сейчас ребенок временно находится на попечении социальных работников.
Патрульные благодарны неравнодушным гражданам, которые сообщили об опасной для ребенка ситуации.
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