Лечо по-одесски: шеф-повар поделился очень вкусным рецептом блюда

Рецепт лечо по-одесски

"Лечо, как и икру из синих (баклажанов), на юге Одесской области готовят почти все. Но рецепты лечо в каждой семье немного отличаются. И это абсолютно нормально. Ну, не существует постоянного, всем миром признанного. Я поделюсь некоторыми принципами, которыми пользуются в моей семье, и которые я немного дополнил после знакомства с итальянской пеперонатой, венгерской паприкой, бессарабской сладкой специей "чукан пипер", - пишет Величко.

Ингредиенты:

2 кг сладкого мясистого красного перца

1 кг лука

1 ст. л. томатной пасты

1 кг томатов

3-4 ст. л. растительного масла

1 ст. л. меда

3-4 ст. л. фруктового уксуса

1 ст. л. паприки "чукан пипер"

соль, перец по вкусу

морковь или корень петрушки - по желанию

Как приготовить

Запеките перец в течение 20 минут при 200 градусах и снимите кожуру, нарежьте полосками 5 мм в ширину и 5-7 см в длину.

Обжарьте на растительном масле лук, нарезанный соломкой. Добавьте томатную пасту и минуту-две обжарьте.

Затем добавьте нарезанные перцы и готовьте 5-7 минут. С помидоров снимите кожуру и нашинкуйте любой формой. Очень удобно натереть их на терке - так и кожура останется в руках, и вы получите почти томатный соус, готовый к использованию.

Добавьте помидоры к перцам, сбавьте огонь до минимума, накройте крышкой или пергаментной бумагой. И медленно готовьте где-то полчаса. Это очень важный этап. Внимательно следите, чтобы не пригорело. Лук должен "раствориться" в паприке, вода из помидоров испарится и останется только вкус. Густой, насыщенный, яркий вкус.

"Добавьте специи, соль, мед и уксус. Это финальный шаг, и количество, сколько вы должны добавить, зависит от вкуса. Так, если перец, помидоры и лук оказались очень сладкими, то меда можно добавлять меньше, а иногда и вообще без него. Уксус нужен для баланса вкуса, как и соль. А вот сладкая паприка, бессарабский "чукан пипер" сделает лечо максимально ароматным и "папричным", - объясняет Величко.

После того как вы приготовили лечо, дайте ему настояться часик. Не спешите есть сразу, хотя невероятный аромат будет очень тяжело побороть. Именно спустя некоторое время вкус лечо станет сбалансированным и однородным.