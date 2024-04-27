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Лазерная эпиляция, бритье и восковые полоски: врачи назвали преимущества и недостатки каждого метода

Врачи объяснили, каким методом лучше избавляться от волос на теле (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Стремясь избавиться от растительности на теле, следует не забывать, что эпиляция может навредить коже. Самое частое негативное последствие - произрастание волосков под кожей после бритья.

О преимуществах и недостатках каждого из методов эпиляции рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию в UaHealth в Instagram.

Лазерная эпиляция

Лазарь дает вспышку света, который поглощает пигмент волос меланин. Волосы нагреваются, чешутся и подгорают, а волосяной фолликул повреждается. Потом просыпаются новые фолликулы и снова нужно проводить эпиляцию. В отличие от других методов эпиляции здесь риск воспаления фолликулы или возникновения других проблем достаточно низкий.

Среди минусов этого способа - это довольно дорогостоящая процедура, не подходящая для светлых волос, она не срабатывает за один раз, до и после процедуры нужно прятать ноги от солнца.

Эпиляция кремом

При этом методе ноги намазывают специальным кремом, затем немного ждут, а затем убирают крем вместе с волосами. Кремы для эпиляции содержат щелочи. Он разъединяет молекулы кератина, размягчает все и фолликул в частности. Так волос выпадает, а впоследствии на его месте вырастает новый и тогда процедуру надо повторять.

Если на коже есть раны, царапины или укусы, щелочь повредит ее, возникнет боль.

Эпиляция воском, полосками или карамелью

При этом методе липкое вещество приклеивают к телу, а затем отдирают. Это больно. Пройдет несколько недель, пока появятся новые волоски. Они будут тоньше, чем после бритья.

Эпилятор

Маленькая машинка выщипывает волоски, это сначала больно, а потом человек привыкает. Охватит ли пинцет эпилятора волосок - вопрос случайности. Так что эпиляция прибором довольно длительная и частая. Преимущества этого метода - дешево. А еще после нее волоски отрастают тоненькими.

Депиляция или бритье

Это быстро, дешево, но эффект длится недолго и можно получить негативные последствия, потому что срезка волосков стимулирует их рост. Так что бритье  потом дает густую растительность волос. Бритва также снимает верхний мертвый слой эпителия, а затем нарастает новый. Иногда новая кожа нарастает сверху срезанного волоса.

Если выбрали этот метод, то нужно соблюдать несколько правил. Всегда брить по-мокрому и использовать пенки или гели для бритья. Бритва должна быть только вашей, после бритья нужно обработать кожу - например, хлоргексидином, а уже потом наносить крем или масло. Прежде чем бриться, поищите вросшие волоски, если такие есть, то аккуратно извлеките их.

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