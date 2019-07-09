Шансів було дуже мало: Лайма Вайкуле зробила зізнання про свою хворобу

Лайма Вайкуле (russia.tv)

Лайма Вайкуле розповіла, що лікарі давали їй дуже мало шансів вижити

Лайма Вайкуле, знаменита латвійська співачка, зізналася, що пережила онкологічне захворювання. Про це вона розповіла в програмі "Доля людини".

Страшний діагноз Лаймі Вайкуле поставили в 1991 році в Америці. Лікарі повідомили, що у неї рак грудей, остання стадія. Вона не стала розповідати про це рідним і близьким і єдиний чоловік, який знав, що вона хвора – це був її чоловік, Андрій Латковський.

На щастя, вона змогла подолати хворобу, хоча спочатку лікарі давали їй настільки мало шансів, що вона навіть написала своїм близьким прощальні листи. Вайкуле зазначила, що хвороба стала для неї серйозним випробуванням і те, що вона одужала – це просто везіння.

Лайма Вайкуле (russia.tv)

"Говорити про те, що я перемогла щось - це не правда. Це доля, мені пощастило. Значить я не все сказала, значить мені ще треба щось зробити, щось зрозуміти. Тому я вважаю, що моєї заслуги там немає ніякої. Я просто перенесла для мене важке випробування. Орден мені за це не даси, і це не від мене залежить, а від когось там зверху. Шансів вижити було настільки мало, що я навіть підготувала прощальні листи всім своїм близьким", - розповіла співачка.

Вона пояснила, що страшне захворювання її кардинально змінило і вона навчилася зовсім по-іншому дивитися на життя, на людей, на весь світ.

"Я навчилася любити. Любити щиро інших людей і все живе. Те, що мені до цього не спадало навіть на думку. Я ставилася до людей так само, як всі ставляться один до одного. Нормально все – є подруги, є далі-ближче. Але якщо я говорила, що я співчуваю, то одна справа просто говорити, а інша справа дійсно боліти болем чужої людини. Ось це я отримала після того, як відбулася моя переоцінка цінностей. Це все щиро і по-справжньому. Я дуже задоволена, що зі мною все це було. Я вдячна долі, що я пережила все це. Мені це було потрібно. Тому що я вважаю, що людина живе на світі лише для того, щоб ставати кращими. Інакше я не розумію наше перебування на цьому світі", - додала Вайкуле.

Лайма Вайкуле відверто розповіла про свою хворобу

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Лайма Вайкуле "відхрестилася" від виступів у Криму.

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