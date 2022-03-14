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Латвійський депутат Сейму відмовився від мандату, аби стати добровольцем в Україні

Автор: Світлана Мащенко

Юріс Юрашс, депутат латвійського Сейму склав свої повноваження і поїхав до України добровольцем, аби допомагати нам захищатися від російського загарбника.

Про це повідомляє латвійське видання LSM.

Політик в своїй країні обіймав посаду голови юридичної комісії латвійського Сейму, був керівником фракції консерваторів.

"Україна зараз бореться не лише за свою свободу, а й за нашу, зокрема Латвії та Євросоюзу. Я вважаю, наш обов'язок - зробити все можливе, щоб сприяти нашій загальній перемозі", - заявляє він.

Він уже тиждень перебуває в Україні, спочатку у Львові, потім у Києві. Ще у вівторок він дистанційно головував на засіданні юридичної комісії Сейму, а вже в четвер допомагав в евакуації українців.

"Хтось приймає біженців, хтось купує все необхідне. Я сам не міг лишитися в Латвії, знаючи, що тут таке коїться", - додав Юраш.

Скріншот відео: Юріс Юраш

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