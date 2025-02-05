За кулисами славы: 8 звезд, которым не повезло с родителями

Некоторые звезды еще с юных лет сталкивались с жестокостью, равнодушием и предательством со стороны тех, кто должен был бы быть самыми близкими людьми - их родителей. Алкоголизм, насилие, манипуляции и эксплуатация стали частью их жизни задолго до популярности.
В нашем материале на РБК-Украина (проект Styler) - восемь историй знаменитостей, которым пришлось преодолевать боль и предательство на пути к успеху.
Сегодня он признан одним из величайших комедийных актеров своего времени, но его детство было далеким от роскоши. Джим Керри вырос в Большом Торонто, провинция Онтарио, Канада, и пережил период бездомности, когда учился в средней школе. Его семья оказалась в трудном финансовом положении, а сам Джим вместе с братом некоторое время жил в палатке в общественном парке у озера Онтарио.
Однако ситуация со временем изменилась: семья смогла улучшить свое положение, а Керри начал строить карьеру комика в Торонто. В 1983 году он переехал в Голливуд, и с тех пор его путь к славе был лишь вопросом времени.
Оника Марадж провела большую часть детства в Квинсе, Нью-Йорк. Ее мать, Кэрол, сначала переехала в США для обучения, а затем перевезла детей к отцу, Роберту, который имел серьезные проблемы со злоупотреблением наркотиками и агрессивным поведением.
Он регулярно применял насилие к жене и детям, а когда Онике было пять лет, поджег их дом, пока Кэрол была внутри. К счастью, женщине удалось спастись. Повзрослев, Марадж взяла сценическое имя Ники Минаж и впоследствии стала мировой звездой.
Дрю Бэрримор родилась в семье актеров, и ее отец, Джон Дрю, также был частью этой династии. Однако он страдал от алкоголизма и редко появлялся в ее жизни, а когда и был рядом, это, по словам Дрю, сопровождалось хаосом, жестокостью и страхом. В семь лет она получила известность благодаря роли Герти в фильме "Инопланетянин", но ее ранняя слава быстро привела ее в мир Голливуда, полный вечеринок и наркотиков.
Вместо того, чтобы водить дочь в школу, ее мать брала ее с собой в культовый ночной клуб Studio 54, что только усугубило ситуацию. Дрю начала злоупотреблять наркотиками, и уже в 12 лет оказалась в реабилитационном центре. В 13 ее мать отправила ее в психиатрическую больницу, где она провела полтора года. После выписки Дрю юридически разорвала связи с родителями, переехала в собственную квартиру и начала заново строить карьеру.
Отец Кристины, Фаусто Агилера, служил в армии США, что заставляло их семью постоянно переезжать, даже в Японию. Однако нестабильность в жизни певицы была не только из-за частой смены места жительства - ее отец проявлял как эмоциональное, так и физическое насилие. Когда Кристине было шесть лет, ее родители развелись, и она постепенно отошла от отношений с отцом.
Агилера нашла утешение в музыке, которая стала ее способом побега от тяжелого детства. Ее талант проявился еще в раннем возрасте, и впоследствии она достигла невероятного успеха, став одной из самых успешных артисток в истории музыки.
Известный рэпер Эминем неоднократно использовал свою музыку как способ рассказать о тяжелом детстве. Он рос в бедности и часто становился жертвой издевательств. Трижды оставаясь в девятом классе, он в конце концов покинул школу в 17 лет. В своих текстах Эминем неоднократно упоминал о сложных отношениях с родителями.
Его отец покинул семью, когда парень был еще ребенком, а мать, Дебби, стала объектом многочисленных его песен, где он обвинял ее в наркотической зависимости и равнодушии. Весь накопленный гнев Эминем выливал в свою музыку, что помогло ему стать самым успешным исполнителем 2000-х в США.
Еще до ее рождения биологический отец оставил мать, которой тогда было всего 18 лет. Вскоре после появления дочери на свет женщина во второй раз вышла замуж, однако брак оказался нестабильным - супруги дважды разводились. Впоследствии отчим Деми покончил с собой.
С детства Мур сталкивалась с серьезными проблемами со здоровьем: у нее были заболевания почек и косоглазие. В 15-летнем возрасте она пережила сексуальное насилие. Ее мать имела зависимость от психоактивных веществ, и однажды Деми пришлось спасать ее после передозировки. В конце концов актриса прекратила общение с матерью после того, как та самовольно покинула реабилитационный центр.
Этот обладатель Оскара стал третьим ребенком в семье Феникс после старшего брата Ривера и сестры Рейн. Его родители были частью религиозного культа "Дети Бога", который впоследствии сменил название на The Family International. Культ имел репутацию за жестокое отношение к детям, но, к счастью, семья оставила его, когда Хоакин был еще маленьким, и поселилась в Лос-Анджелесе.
Трагедия произошла в октябре 1993 года, когда 19-летний Феникс стал свидетелем передозировки своего брата Ривера возле клуба The Viper Room. Хоакин позвонил в скорую помощь, однако медики не смогли спасти его брата, и тот скончался на следующее утро.
Шарлиз Терон родилась и выросла в городке Бенони в Южной Африке. Она была свидетелем того, как ее мать убила отца во время самообороны. Он был алкоголиком и часто жестоко обращался с семьей. В июне 1991 года, когда Шарлиз было 15, ее пьяный отец вернулся домой и начал угрожать убийством матери и дочери.
После того, как он стрелял в дом и в спальню Шарлиз, мать ответила огнем и убила его. Суд признал ее поступок самообороной, и после этого семья переехала в Европу, а затем в США.
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