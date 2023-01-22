Цепь единства в День Соборности Украины "протянулась" до Антарктиды (фото)

Команда 27-й Украинской антарктической экспедиции, взявшись за руки и держа государственный стяг в центре "живой цепи", тепло поздравила соотечественников с праздником.

"Где бы мы сегодня не были - мы едины, потому что мы - сильный, свободный и несгибаемый народ", - подчеркивают полярники.

Участники экспедиции отметили, что протягивают эту "Цепь единства" из самого отдаленного уголка через десятки стран до родной Украины, к близким, находящихся в разных городах Украины.

"Мы незримо, но крепко жмем руки наших побратимов, которые сменили полярную форму на военную, и ныне держат фронт. Благодарим и гордимся вами! С Днем соборности Украины. Верим в Украину! Верим в ВСУ! Победим!" - говорится в обращении.

Полярники со станции Вернадского в Антарктиде в День Соборности Украины 22 января организовали "Цепь единства" (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Праздник День Соборности Украины

День Соборности Украины - праздник народного единства, отмечаемый в память о событии, которое объединило украинцев восточной и западной части страны в далеком 1919 году. Так, объединение Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики было провозглашено 22 января 1919 года и скреплено "Актом Злуки" на Софийской площади Киева. Он стал символом народного единства, проявлением воли к этническому и территориальному объединению, шагом, который повлиял на дальнейшие национально-политические процессы в Украине.

Провозглашение "Акта злуки" на Софийской площади Киева 22 января 1919 года (фото: facebook.com/ukraina.soborna)

Статус государственного праздника в независимой Украине День Соборности получил в 1999 году. Ежегодно в этот день по всей территории страны проходят различные акции и торжества. Самой массовой стала акция 1990 года, когда была организована первая "Живая цепь Соборности", объединившая жителей Украины. Взявшись за руки, люди создали беспрерывную цепь от Львова до Киева. По подсчетам, в стремлении к возрождению независимой Украины в акции тогда приняло участие от 1 до 3 миллионов человек.

Видео: Акция "Живая цепь" на День Соборности в 1990 году