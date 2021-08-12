Табір під Хмельницьком потрапив у скандал: вмикали "Катюшу" і "День победы" (відео)

Як розповіла жінка, вони із пластунами приїхали в ТЦ "Берег надії", де також був дитячий табір "Чайка". Їх неприємно вразило те, що жінка, яка себе називала "головною піонервожатою" та місцевий діджей, постійно вмикали дітям російську музику та влаштовували дискотеки під вікнами інших відпочивальників.

Однак, коли вони попросили не вмикати дітям російської попси, до них на "розбірки" прийшов чоловік. Через деякий час в таборі вони ввімкнули ще і "Катюшу" та "День победы".

Іващенко все ж вирішила з'ясувати, що відбувається. Працівники табору їй заявили, що це у них "програма націоналістична", а їхні діти "не такі" і самі нібито просять вмикати російську та радянську музику".

Також у жінки працівники "Чайки" поцікавились, чи "святкує вона дєнь пабєди".

"Відповіді на питання, чи поставили б вони, перепрошую, "блатняк", на прохання дітей та як нам пояснювати дітям, у котрих батьки були або є зараз на фронті, постійну "мишебратську" музику на таборі, ми не отримали. І от тепер у мене є запитання до управління освіти Хмельницької міської ради: хто затвердив план виховної роботи табору "Чайка"? Чи є в тому плані святкування незрозуміло чого під радянські пісні?", - поцікавилась Леся Іващенко.

Як ТСН розповіла начальниця відділу позашкільної освіти та виховної роботи департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Анастасія Ярова, що працівники табору, які вмикали дітям радянську та російську музику вже звільнились з роботи.

Також вона додала, що працівники департаменту виїжджали в цей табір. І працівники дійсно написали заяви на звільнення. Окрім того, у них були взяті пояснення і вони того ж дня покинули табір.