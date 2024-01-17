Kyivstoner вступил в словесную перепалку с защитником "Азовстали" Химиком. При чем здесь Рамина

Kyivstoner разразил скандал с защитником "Азовстали"

История началась со стрим Альберта, где он говорил довольно странные вещи об украинских военных, в частности о Давиде, якобы работающем на СБУ, поэтому высказывается против него.

"Почему Химик на меня начал? Так потому, что он "конторский". Как может "тип" писать у себя: "Вы видели фрагменты интервью, зайди посмотри все интервью полностью, потому что он написал то, что ему сказали контора ?" - говорит Kyivstoner на видео.

Далее все то, что говорит певец, не подлежит логическому объяснению, ведь Альберт просто выражает свой негатив в адрес Давида и военных в целом. А также сомневается, что они могут ему что-то сделать, если певец вернется в Украину из США, где он находится сейчас.

Далее Химик выложил в stories переписку с артистом, где Kyivstoner сказал, что Давид мог бы не ходить по интервью, а отдать жизнь за страну.

Диалог начал Химик и он же показал полную переписку с певцом, который, по мнению военного "Съ****я и позволяет себе нести х***ю".

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Какую роль сыграла Рамина в этом конфликте

Во-первых, Рамина поддержала Химика в этой ссоре.

"Я говорила, что Киевсонер п******л? Если нет, официально подтверждаю. Фу, б***ь, такое писать Химику", - высказалась журналистка.

А также логично то, что Давид давал интервью именно ей, за что певец и зацепился. А в комментариях под сообщением военного со стримом рэпера она оставила свой об Альберте.

"Оо, это тот, кто сделал меня известной, потому что дал мне интервью? И ничего, что у меня тогда уже было на канале 100.000. Я правильно понимаю, что те, кто съел****я из страны , тоже должны благодарить этого человека? Ощущение реальности вышло из чата", - прокомментировала сдержан Kyivstoner Рамина.

Чем закончится этот конфликт, неизвестно, но Косаткин уже сказал, что свои выводы сделал.

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