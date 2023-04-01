В апреле состоится первое солнечное затмение: точные даты и влияние на украинцев

В апреле состоится первое солнечное затмение в 2023 году. Астрологи убеждены, что такое событие влияет на людей, их самочувствие, настроение и даже судьбу.

Что известно о солнечном затмении

Солнечное затемнение - это астрономическое явление, когда Месяц полностью или частично закрывает Солнце на непродолжительное время. В этот раз оно будет гибридным, ведь будет меняться с полного на кольцеобразное. Первое солнечное затмение этого года состоится 20 апреля в 6:17 по киевскому времени.

Энергия затемнения очень мощная, поэтому в этот день могут проходить разнообразные эмоциональные события. В этот день не советуют делать что-нибудь новое или принимать кардинальные решения.

Это солнечное затмение не будет видно на Украине даже частично, однако наблюдать за явлением можно будет во время онлайн-трансляции на YouTube. А вот увидеть астрономическое явление вживую могут жители Южной и Восточной Азии, Австралии, островов в Тихом и Индийском океанах и Антарктиде.

На кого из знаков Зодиака затемнение повлияет

Овен (21 марта-19 апреля)

Это солнечное затмение побуждает вас развивать и лучше осознавать свой личный бренд и идентичность. Вы получите вдохновение выразить себя и, возможно, даже сделаете смелый шаг. Вы попадете в центр внимания, поэтому самое время предлагать новый проект или подход в работе. Для того чтобы достичь финишной прямой, необходимо избавиться от всего, что больше вам не нужно и быть готовыми к переменам.

Рак (21 июня-22 июля)

Солнечное затмение приходится на ваш дом карьеры, поэтому готовьтесь начать новый этап в своей профессиональной жизни. Вы можете почувствовать, что вас заставляют взять на себя больше ответственности, что точно не будет для вас неприемлемо. Вы можете быть более подвержены борьбе за все, что отстаиваете. Этот момент связан с заслуженным признанием.

Весы (23 сентября-22 октября)

Солнечное затмение активирует ваш дом партнерства. Это значит, что вы стоите на пороге нового этапа в отношениях. Однако это касается не только романтических отношений. Возможно, вы начинаете новый бизнес вместе с коллегой или тесно сотрудничаете со своим боссом над презентацией. Следующее затмение приходится на ваше личное и партнерское развитие, которое продолжит формироваться.

Козерог (22 декабря-19 января)

Солнечное затмение приходится на ваш дом домашней жизни. Это осветит ваше эмоциональное благополучие. Затемнение дает вам шанс позаботиться о себе и исцелиться, если вы все время это откладывали. Внутренние изменения, которые вы готовы сделать, могут привести к удовлетворительным трансформациям и сдвигам, связанным с масштабными планами заработка.