В апреле некоторых украинцев могут лишить пенсий: кого именно

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий правозащитницы Украинского Хельсинкского союза по правам человека (УХСПЧ) Натальи Есиной "Главреду".

Что нужно знать

Во-первых, это касается тех, кому деньги поступают на пенсионные карты.

Если не выполнить требования правительства, то пенсий могут лишить:

пожилых переселенцев, вставших на учет внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) до 24 февраля 2024 года;

граждан, состоящих на временно оккупированной территории (ТОТ);

лиц, проживающих за границей;

получившие статус ветерана или лица с инвалидностью до полномасштабной войны.

Согласно решению правительства, принятому в конце 2023 года, вышеупомянутые категории граждан должны осуществить идентификацию до 31 марта этого года. Это можно сделать, посетив отделение Сбербанка или Пенсионного фонда Украины.

В Пенсионном фонде призывают находящихся за рубежом граждан пройти идентификацию посредством видеоидентификации или через Портал е-услуг ПФУ. Однако это не может быть технически сложно.

Например, для входа в "Дию" требуется код, который может поступить задержкой в несколько часов или даже дней, особенно если человек находится за границей. Также приложение может отказать, и в этом случае придется все повторять.

Пенсионерам на оккупированных территориях не прекращено начисление средств на пенсионные счета, однако если переселенцы, имевшие такой статус до полноформатной войны, не снимали деньги более полугода, им нужно пройти онлайн физическую верификацию также через видеосвязь.

Для этого нужно заранее записаться на портале Пенсионного фонда.

Правозащитники Украинского Хельсинкского союза по правам человека (УХСПЧ) подчеркивают, что в случае невозможности доступа к пенсиям для этих категорий пенсионеров с 1 апреля этого года может произойти катастрофа.

Поскольку именно у этих лиц может отсутствовать физическая и техническая возможность выполнить все необходимые действия. Особенно это касается пенсионеров, которые находятся на временно оккупированных территориях и не ориентируются в цифровых технологиях.

"В оккупации это сделать очень трудно. Это даже часто большая проблема и для пенсионеров, проживающих в неоккупированных регионах Украины в селах или поселках, которые находятся недалеко от областных центров. Если у пенсионера обычный старый кнопочный мобильный телефон (а таких немало), то он вообще ничего не сможет сделать", - добавила Есина.