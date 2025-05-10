Цветочное полнолуние 2025: когда и как увидеть в Украине уникальную Луну

В мае природа расцветает в полную силу, и именно в этот период наступает одно из самых красивых астрономических явлений - так называемое Цветочное полнолуние. Кроме этого, явление будет сопровождаться редкой особенностью - микролунием.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, где и как можно в этом году полюбоваться очень красивой Цветочной Луной.

Когда можно наблюдать Цветочное полнолуние в Украине

12 мая Луна окажется в пределах созвездия Весов, хотя расположение будет вблизи границы со Скорпионом. Это означает, что во время полнолуния рядом с Луной можно будет увидеть такие звезды, как Зубен Эльгенуби (альфа Весов) и Антарес (альфа Скорпиона).

Максимальная фаза полнолуния наступит в 16:56 по всемирному времени, когда в Украине еще будет день. Поэтому увидеть Луну во всей красе можно будет чуть позже - после захода Солнца. По киевскому времени спутник появится над горизонтом примерно в 19:30.

Если небо будет безоблачным, зрителей ждет необычайно красивая картина - медленное восхождение микролуны над весенним горизонтом. Это явление будет особенно привлекательным для фотографов, астрономов и просто всех ценителей ночного неба.

Майское полнолуние очень красиво (фото: Freepik.com)

Что такое микролуние и чем оно особенное

Во время нынешнего майского полнолуния мы сможем наблюдать микролуние - явление, когда Луна выглядит меньше привычного размера. Это связано с тем, что орбита спутника Земли не круглая, а эллиптическая, поэтому расстояние до него меняется.

Когда полнолуние происходит вблизи самой отдаленной точки (апогея), Луна кажется меньше - так и возникает микролуние. В противоположном случае, когда полнолуние совпадает с ближайшей точкой (перигеем), имеем суперлуние.

Нынешнее микролуние - часть серии из нескольких подряд таких явлений, повторяющихся из-за несогласованности циклов вращения. Полнолуние 12 мая станет завершающим в этой серии. Оно будет примерно на 5% меньше, чем среднее полнолуние, хотя невооруженным глазом эта разница заметна мало.

Чем отличаются суперлуние и микролуние (фото: timeanddate.com)

История названия "Цветочное полнолуние"

Название "Цветочное полнолуние" закрепилось в обиходе только в ХХ веке благодаря американскому изданию Old Farmer's Almanac. Именно оно в 1930-х годах популяризировало это поэтическое название, которое постепенно распространилось за пределы США. Несмотря на романтическое звучание, нет исторических свидетельств, что древние народы употребляли это название до того времени.

Май - пора цветения, поэтому и символика Луны этого периода ассоциируется с естественным расцветом. Однако цветы не распускаются именно в ночь полнолуния, поэтому связь довольно условна.

В разных культурах это полнолуние имело свои имена: кельты называли его Ярким, китайцы - Драконьим, а народ чероки - Земледельческим. В южном полушарии, где в мае начинается зима, полнолуние могли наречь Морозным, как это делали жители Патагонии.