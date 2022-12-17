Цветы в украинской вышивке и украшениях: что значит каждый и от чего защищает

Что значат цветы в украинской вышивке (фото: GettyImages)

Растительный орнамент всегда являлся неотъемлемой частью нашей культуры. И каждый из цветов, который заботливо вплетали в вышивку, украшения, предметы быта, гончарства, кузнечества мастера и мастерицы, имел свое особое значение.

Васильки, пионы, барвинок, роза – почему этим растениям придавали магические свойства, читайте ниже в материале Styler.