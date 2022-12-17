Цветы в украинской вышивке и украшениях: что значит каждый и от чего защищает
Растительный орнамент всегда являлся неотъемлемой частью нашей культуры. И каждый из цветов, который заботливо вплетали в вышивку, украшения, предметы быта, гончарства, кузнечества мастера и мастерицы, имел свое особое значение.
Васильки, пионы, барвинок, роза – почему этим растениям придавали магические свойства, читайте ниже в материале Styler.
Что означает каждый цветок или растение в украинской вышивке, украшениях, украшениях:
Пион – символ расцвета девичьей красоты и женской зрелости.
Роза – символ верховенства, торжественной красоты, особой и величественной красоты.
Любисток – предохраняет от злых духов.
Калина – символ надежды или разлуки.
Васильки говорят о скромности и нежности.
Плющ – символ печали и бессмертия, а также тайных любовных утех и венок древних богов.
Роза – очень популярный мотив вышивки (фото: instagram.com/bratashalla)
Маки означают красоту и молодость.
Эдельвейс (шелковая косица) – символ любви и мужества, верности и патриотизма.
Ромашка является символом чистой любви, нежности и брачной преданности.
Подсолнух символизировал собой преданность и верность.
Мальва – символ мудрости, веры.
Мята – давний оберег маленького ребенка и его здоровья.
Цвет яблони или вишневый цвет – материнская преданность.
Барвинок – символ бессмертия человеческой души, оберег от злых и завистливых сил, "зелье" чистой любви, крепкого брака.
Лилия символизирует сильные девичьи чары, привлекательность, чистоту и целомудрие.
Цветы – неотъемлемая часть нашей культуры (фото: instagram.com/svitlanahandmader)
Хмель является древним символом ума и гибкости.
Полевой колокольчик – это искреннее сердце и благодарность.
Листья или плоды дуба – символ богатырской силы.
Астра – символ чистой и нежной последней любви.
Георгина – символизирует успех и всевозможную силу жизни.
Евшан-зелье – символ памяти о родной земле.
Ландыш – символ сердечной щедрости, душевной открытости и чрезмерной доверчивости.
Виноград – символ рода, семьи, плодородия.
Пшеница – символ благополучия, телесного и духовного богатства.
Рожь – символ жизненной мудрости.
Лен – это символ девичьей красоты, увенчанной длинной косой.
Ива – символ воды, очищение.
Тополь – символ девичьей красоты и хрупкости, но и символ печали.
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