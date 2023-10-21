Цветы, рыбки, двуспальные кровати, мангалы и даже бассейн: как выглядят комнаты свиданий в колониях и СИЗО

Находясь в колониях и СИЗО Украины, осужденные имеют право на свидания не только с адвокатами, но и с родными людьми. Такие встречи проходят в специально отведенных для этого помещениях.
РБК-Украина (проект Styler) исследовало отчеты по результатам мониторинговых визитов Харьковской правозащитной группы в различные учреждения исполнения наказаний и рассказывает, как выглядят комнаты для свиданий осужденных с родственниками.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Уголовно-исполнительный кодекс Украины, информационный портал Харьковской правозащитной группы.
Согласно действующему законодательству, осужденные имеют право на два типа свиданий:
Краткосрочные свидания предоставляются с родственниками или другими лицами в присутствии представителя колонии.
Длительные свидания предоставляются с правом совместного проживания, но только с близкими родственниками (муж/жена, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки).
Длительные свидания могут предоставляться также супругам, проживавшим одной семьей, но не состоящим в браке - при условии, что у них есть общие несовершеннолетние дети.
Внеочередные свидания предоставляются при регистрации брака.
На практике продолжительность свиданий устанавливается администрацией учреждений исполнения наказаний - в зависимости от пропускной возможности помещений, в которых они проводятся.
Свидание разрешается не более чем с тремя взрослыми лицами, вместе с которыми могут быть несовершеннолетние дети осужденного.
Разрешение на свидание дает начальник учреждения исполнения наказаний. В случае его отсутствия - первый заместитель или лицо, исполняющее его обязанности.
Разрешение выдается по заявлению осужденного или лица, прибывшего на свидание.
Документы, удостоверяющие личность (прибывшего на свидание) :
Документы, подтверждающие родственные связи (для супругов):
Гражданам, прибывшим на свидание без необходимых документов, свидание не предоставляется.
Кроме того, свидание не предоставляется в случае письменного заявления осужденного об отказе от его проведения.
Важно, что за пользование комнатами длительных свиданий, инвентарем и коммунально-бытовыми услугами с лиц, прибывших на свидание (или осужденных) взимается плата за утвержденными территориальными органами управления расценками (в размерах, соответствующих фактическим расходам).
Перед свиданием с осужденным "гостя" должны "осмотреть". Проверить могут как принесенные вещи, так и одежду (в которую одет человек).
Если лицо, прибывшее на длительное свидание, откажется от осмотра вещей и одежды, свидание с осужденным ему не разрешат (по желанию могут предоставить краткосрочное свидание).
Осужденным в комнаты длительных свиданий можно проносить:
Кроме того, на период длительных свиданий заключенным могут выдавать:
Родственникам осужденных в комнаты длительных свиданий можно проносить:
Родственникам осужденных, которые находятся на длительных свиданиях, выходить за пределы колонии разрешается в дневное время (для приобретения продуктов питания, предметов первой потребности). В случае досрочного окончания свидания (по неотложным обстоятельствам) - в любое время суток.
В то же время во время краткосрочных свиданий проносить в комнаты какие-либо продукты или вещи не разрешается.
Райковецкая исправительная колония №78 является исправительной колонией среднего уровня безопасности для содержания мужчин, ранее приговоренных к лишению свободы.
Комната для краткосрочных контактных свиданий имеет все признаки недавнего ремонта.
В течение 2022-2023 годов комната не использовалась (фото: khpg.org)
Житомирское учреждение исполнения наказаний №8 состоит из помещений следственного изолятора (для лиц, находящихся под следствием, осужденных, приговор в отношении которых не вступил в законную силу, или следующих транзитом в другие пенитенциарные учреждения), сектора максимального уровня безопасности (для содержания осужденных пожизненно, а также лиц, приговоренных к определенным срокам наказания, которые содержатся в камерах максимального уровня безопасности), пищеблока, медицинской части, отделений хозяйственного обслуживания и банно-прачечного комбината.
Комната для контактных краткосрочных свиданий - небольшая, но аккуратная.
Здесь осужденные могут встретиться с юристами или родственниками (фото: khpg.org)
Львовское учреждение исполнения наказаний №19 имеет четырехсотлетнюю историю. В настоящее время учреждение осуществляет функции следственного изолятора.
Здесь есть транзитные камеры, а также сектор максимального уровня безопасности для содержания осужденных пожизненно.
Помещения для свиданий - несколько видов (через стекло и контактные).
Кабинки для свиданий через стекло (фото: khpg.org)
На контактные свидания имеют право как заключенные, так и осужденные (фото: khpg.org)
Комната длительных свиданий для осужденных (фото: khpg.org)
Шепетовская исправительная колония №98 является одним из самых крупных пенитенциарных учреждений Украины закрытого типа.
В пределах учреждения имеются производственные цеха, дробильный комплекс, котельная, железнодорожный участок, профессионально-техническое училище, столовая, больница, банно-прачечный комбинат, общежития. Учреждение рассчитано на 1 043 койко-места.
Оборудованы также комнаты для краткосрочных (контактных и через стекло) и длительных свиданий.
Комната краткосрочных контактных свиданий (фото: khpg.org)
В комнате для длительных свиданий есть мини-кухня (фото: khpg.org)
Ванная комната оборудована бойлером (фото: khpg.org)
А вот матрас на кровати - далеко не новый (фото: khpg.org)
Алексеевская исправительная колония №25 - учреждение исполнения наказаний среднего уровня безопасности для содержания мужчин, ранее отбывавших наказание в местах лишения свободы.
В учреждении есть специально оборудованные комнаты для краткосрочных контактных свиданий.
В отделении длительных свиданий есть бассейн и детская комната.
Стол "на троих" (фото: khpg.org)
Мягкий уголок для отдыха и общения (фото: khpg.org)
Так выглядит бассейн (фото: khpg.org)
Детская комната (фото: khpg.org)
Городищенская исправительная колония №96 является пенитенциарным учреждением максимального уровня безопасности для содержания мужчин, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления. В учреждении работает также участок для содержания приговоренных к пожизненному лишению свободы.
Имеются комнаты для кратковременных свиданий - контактных и через стекло.
Помещение для кратковременных контактных свиданий (фото: khpg.org)
Комната для продолжительных свиданий (фото: khpg.org)
Ровенский следственный изолятор (бывшая Ровенская тюрьма №1) был построен в середине XIX века. В свое время это была центральная тюрьма Западной Волыни и главная пересыльная тюрьма для криминальных и политических преступников (оттуда они большой собранной группой отправлялись пешком в Сибирь).
Сейчас это следственный изолятор, в котором содержатся мужчины, женщины и несовершеннолетние.
Комната для кратковременных свиданий через стекло (фото: khpg.org)
Здесь проходят длительные свидания (фото: khpg.org)
Коломыйская исправительная колония №41 представляет собой мультирежимное пенитенциарное учреждение для содержания мужчин. Практически в учреждении отбывают наказания осужденные всех режимов. Работает также участок для содержания приговоренных к пожизненному лишению свободы открытого типа.
Комнаты для свиданий - оформлены достаточно красиво.
Живые цветы и аквариум создают спокойную атмосферу (фото: khpg.org)
Здесь живет также птичка (фото: khpg.org)
Уютный уголок для ночлега (фото: khpg.org)
Екатериновская исправительная колония №46 работает как учреждение среднего уровня безопасности для содержания мужчин. Здесь есть сектор максимального уровня безопасности, арестный дом, участок социальной реабилитации.
В учреждении практикуются как краткосрочные свидания через стекло, так и контактные.
Комнаты длительных свиданий, в которых осужденные имеют возможность находиться с родными до трех дней, имеют отдельный дворик. Есть возможность воспользоваться мангалом.
Здесь расположены комнаты для длительных свиданий (фото: khpg.org)
Напомним, ранее мы рассказывали, как украинцев "лечат" в колониях и СИЗО.
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