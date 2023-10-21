Цветы, рыбки, двуспальные кровати, мангалы и даже бассейн: как выглядят комнаты свиданий в колониях и СИЗО

На какие свидания имеют право осужденные

Согласно действующему законодательству, осужденные имеют право на два типа свиданий:

краткосрочные (длительностью от двух до четырех часов) - могут быть контактными, или же через стекло

длительные (от одного дня до трех суток) - в отдельных комнатах или других помещениях

Краткосрочные свидания предоставляются с родственниками или другими лицами в присутствии представителя колонии.

Длительные свидания предоставляются с правом совместного проживания, но только с близкими родственниками (муж/жена, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки).

Длительные свидания могут предоставляться также супругам, проживавшим одной семьей, но не состоящим в браке - при условии, что у них есть общие несовершеннолетние дети.

Внеочередные свидания предоставляются при регистрации брака.

На практике продолжительность свиданий устанавливается администрацией учреждений исполнения наказаний - в зависимости от пропускной возможности помещений, в которых они проводятся.

Свидание разрешается не более чем с тремя взрослыми лицами, вместе с которыми могут быть несовершеннолетние дети осужденного.

Кто дает разрешение, и какие документы нужны

Разрешение на свидание дает начальник учреждения исполнения наказаний. В случае его отсутствия - первый заместитель или лицо, исполняющее его обязанности.

Разрешение выдается по заявлению осужденного или лица, прибывшего на свидание.

Документы, удостоверяющие личность (прибывшего на свидание) :

паспорт

свидетельство о рождении (для несовершеннолетних)

Документы, подтверждающие родственные связи (для супругов):

свидетельство о браке

свидетельство о рождении общих несовершеннолетних детей (для супругов, проживавших одной семьей, но не состоящих в браке)

Гражданам, прибывшим на свидание без необходимых документов, свидание не предоставляется.

Кроме того, свидание не предоставляется в случае письменного заявления осужденного об отказе от его проведения.

Важно, что за пользование комнатами длительных свиданий, инвентарем и коммунально-бытовыми услугами с лиц, прибывших на свидание (или осужденных) взимается плата за утвержденными территориальными органами управления расценками (в размерах, соответствующих фактическим расходам).

Что можно приносить на свидание

Перед свиданием с осужденным "гостя" должны "осмотреть". Проверить могут как принесенные вещи, так и одежду (в которую одет человек).

Если лицо, прибывшее на длительное свидание, откажется от осмотра вещей и одежды, свидание с осужденным ему не разрешат (по желанию могут предоставить краткосрочное свидание).

Осужденным в комнаты длительных свиданий можно проносить:

туалетные принадлежности

табачные изделия

пепельницы

собственные альбомы

литературу или периодические издания (которые они хотят передать родственникам)

Кроме того, на период длительных свиданий заключенным могут выдавать:

одежду, белье и обувь из "обменного фонда" (которая постоянно хранится у младшего инспектора по проведению свиданий)

одежду гражданского образца (которую принесли родственники)

Родственникам осужденных в комнаты длительных свиданий можно проносить:

продукты питания (за исключением вино-водочных изделий и пива)

гражданскую одежду (для использования во время свиданий)

предметы и изделия, хранение которых осужденным не запрещено

Родственникам осужденных, которые находятся на длительных свиданиях, выходить за пределы колонии разрешается в дневное время (для приобретения продуктов питания, предметов первой потребности). В случае досрочного окончания свидания (по неотложным обстоятельствам) - в любое время суток.

В то же время во время краткосрочных свиданий проносить в комнаты какие-либо продукты или вещи не разрешается.

Как выглядят комнаты свиданий в разных колониях и СИЗО

Райковецкая исправительная колония №78 является исправительной колонией среднего уровня безопасности для содержания мужчин, ранее приговоренных к лишению свободы.

Комната для краткосрочных контактных свиданий имеет все признаки недавнего ремонта.



В течение 2022-2023 годов комната не использовалась (фото: khpg.org)

Житомирское учреждение исполнения наказаний №8 состоит из помещений следственного изолятора (для лиц, находящихся под следствием, осужденных, приговор в отношении которых не вступил в законную силу, или следующих транзитом в другие пенитенциарные учреждения), сектора максимального уровня безопасности (для содержания осужденных пожизненно, а также лиц, приговоренных к определенным срокам наказания, которые содержатся в камерах максимального уровня безопасности), пищеблока, медицинской части, отделений хозяйственного обслуживания и банно-прачечного комбината.

Комната для контактных краткосрочных свиданий - небольшая, но аккуратная.

Здесь осужденные могут встретиться с юристами или родственниками (фото: khpg.org)

Львовское учреждение исполнения наказаний №19 имеет четырехсотлетнюю историю. В настоящее время учреждение осуществляет функции следственного изолятора.

Здесь есть транзитные камеры, а также сектор максимального уровня безопасности для содержания осужденных пожизненно.

Помещения для свиданий - несколько видов (через стекло и контактные).

Кабинки для свиданий через стекло (фото: khpg.org)

На контактные свидания имеют право как заключенные, так и осужденные (фото: khpg.org)

Комната длительных свиданий для осужденных (фото: khpg.org)

Шепетовская исправительная колония №98 является одним из самых крупных пенитенциарных учреждений Украины закрытого типа.

В пределах учреждения имеются производственные цеха, дробильный комплекс, котельная, железнодорожный участок, профессионально-техническое училище, столовая, больница, банно-прачечный комбинат, общежития. Учреждение рассчитано на 1 043 койко-места.

Оборудованы также комнаты для краткосрочных (контактных и через стекло) и длительных свиданий.

Комната краткосрочных контактных свиданий (фото: khpg.org)

В комнате для длительных свиданий есть мини-кухня (фото: khpg.org)

Ванная комната оборудована бойлером (фото: khpg.org)

А вот матрас на кровати - далеко не новый (фото: khpg.org)

Алексеевская исправительная колония №25 - учреждение исполнения наказаний среднего уровня безопасности для содержания мужчин, ранее отбывавших наказание в местах лишения свободы.

В учреждении есть специально оборудованные комнаты для краткосрочных контактных свиданий.

В отделении длительных свиданий есть бассейн и детская комната.

Стол "на троих" (фото: khpg.org)

Мягкий уголок для отдыха и общения (фото: khpg.org)

Так выглядит бассейн (фото: khpg.org)

Детская комната (фото: khpg.org)

Городищенская исправительная колония №96 является пенитенциарным учреждением максимального уровня безопасности для содержания мужчин, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления. В учреждении работает также участок для содержания приговоренных к пожизненному лишению свободы.

Имеются комнаты для кратковременных свиданий - контактных и через стекло.

Помещение для кратковременных контактных свиданий (фото: khpg.org)

Комната для продолжительных свиданий (фото: khpg.org)

Ровенский следственный изолятор (бывшая Ровенская тюрьма №1) был построен в середине XIX века. В свое время это была центральная тюрьма Западной Волыни и главная пересыльная тюрьма для криминальных и политических преступников (оттуда они большой собранной группой отправлялись пешком в Сибирь).

Сейчас это следственный изолятор, в котором содержатся мужчины, женщины и несовершеннолетние.

Комната для кратковременных свиданий через стекло (фото: khpg.org)

Здесь проходят длительные свидания (фото: khpg.org)

Коломыйская исправительная колония №41 представляет собой мультирежимное пенитенциарное учреждение для содержания мужчин. Практически в учреждении отбывают наказания осужденные всех режимов. Работает также участок для содержания приговоренных к пожизненному лишению свободы открытого типа.

Комнаты для свиданий - оформлены достаточно красиво.

Живые цветы и аквариум создают спокойную атмосферу (фото: khpg.org)

Здесь живет также птичка (фото: khpg.org)

Уютный уголок для ночлега (фото: khpg.org)

Екатериновская исправительная колония №46 работает как учреждение среднего уровня безопасности для содержания мужчин. Здесь есть сектор максимального уровня безопасности, арестный дом, участок социальной реабилитации.

В учреждении практикуются как краткосрочные свидания через стекло, так и контактные.

Комнаты длительных свиданий, в которых осужденные имеют возможность находиться с родными до трех дней, имеют отдельный дворик. Есть возможность воспользоваться мангалом.

Здесь расположены комнаты для длительных свиданий (фото: khpg.org)