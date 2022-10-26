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Квашеная капуста может быть очень опасной: кому ее нельзя есть

Квашеная капуста может быть опасна для здоровья (фото: facebook.com/Юлия Лаврик)
Автор: Дмитрий Войналович

Квашеная капуста считается очень полезным продуктом, особенно в холодное время года. Дело в том, что в этом "народном деликатесе" содержится много питательных веществ и витаминов - С, группы В, калий, кальций, цинк, селен, железо, йод, фосфор и натрий.

Однако есть категории людей, которым диетологи не рекомендуют "наседать" на квашеную капусту. А некоторым ее вообще лучше убрать из рациона.

Кому нельзя есть квашеную капусту

Квашеная капуста достаточно опасна для людей с гипертонией и болезнями солевого обмена.

Из-за избыточного количества соли также могут возникать отеки и повышение артериального давления.

По словам диетолога Светланы Фус, такая капуста (как и все квашеные овощи) может быть "примерно третью от дневного количества овощей".

"Это ориентировочно половина стакана (60-120 г) квашеных овощей (капусты) 1 раз в день. Лучше ешьте их в первой половине дня и на обед", - говорит специалист.

Квашеная капуста может быть опасной (фото: facebook.com/Виктор Косюга)

Кроме того, с осторожностью следует употреблять квашеную капусту людям с повышенной кислотностью, при панкреатите (воспалении поджелудочной железы), обострении гастрита или язве желудка.

Врачи говорят, что "для таких людей капуста в сыром виде запрещена, а вот в вареном или тушеном виде - можно, но не больше 100 г в день".

Также содержание клетчатки и серы в квашеной капусте приводит к повышенному газообразованию, также может ухудшить состояние людей с хроническим колитом.

Еще квашеную капусту не рекомендуется употреблять маленьким детям до двух лет, потому что грубые волокна делают такое блюдо тяжелым (оно плохо переваривается), и кормящим мамам.

Вместе с тем, говорят врачи "Консультативно-диагностического центра" Святошинского района Киева, для беременных женщин квашеная капуста особенно ценна, потому что она помогает переносить токсикоз.

Раньше мы писали, какие продукты не следует есть на завтрак, чтобы не испортить работу желудка и кишечника.

Также держите рецепт вкуснейших закарпатских голубцов с секретным ингредиентом.

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