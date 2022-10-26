Квашеная капуста может быть очень опасной: кому ее нельзя есть

Кому нельзя есть квашеную капусту

Квашеная капуста достаточно опасна для людей с гипертонией и болезнями солевого обмена.

Из-за избыточного количества соли также могут возникать отеки и повышение артериального давления.

По словам диетолога Светланы Фус, такая капуста (как и все квашеные овощи) может быть "примерно третью от дневного количества овощей".

"Это ориентировочно половина стакана (60-120 г) квашеных овощей (капусты) 1 раз в день. Лучше ешьте их в первой половине дня и на обед", - говорит специалист.

Квашеная капуста может быть опасной (фото: facebook.com/Виктор Косюга)

Кроме того, с осторожностью следует употреблять квашеную капусту людям с повышенной кислотностью, при панкреатите (воспалении поджелудочной железы), обострении гастрита или язве желудка.

Врачи говорят, что "для таких людей капуста в сыром виде запрещена, а вот в вареном или тушеном виде - можно, но не больше 100 г в день".

Также содержание клетчатки и серы в квашеной капусте приводит к повышенному газообразованию, также может ухудшить состояние людей с хроническим колитом.

Еще квашеную капусту не рекомендуется употреблять маленьким детям до двух лет, потому что грубые волокна делают такое блюдо тяжелым (оно плохо переваривается), и кормящим мамам.

Вместе с тем, говорят врачи "Консультативно-диагностического центра" Святошинского района Киева, для беременных женщин квашеная капуста особенно ценна, потому что она помогает переносить токсикоз.