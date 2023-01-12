Квартирные воры начали ставить новые метки: как их обнаружить и защитить дом

Новые метки квартирных воров

"Вчера новые метки были замечены в Шевченковском районе г. Киева. Для наглядности, я на своей двери сделал то же самое. Простая пищевая пленка на замковой щели, которую почти не заметно и она не навредит замку, но хорошо покажет были ли вы дома или нет ", - пишет эксперт.

Раньше воры использовали рекламные брошюры, спички, пластилин, рисунки мелом. Добропорядочные соседи убирают такие метки из пустых квартир.

"Просьба к людям - обращайте внимание на наличие пленки на замке. Воры скотч не используют, потому что его сразу заметят при отпирании замка и будет огласка. А вот пленку трудно заметить невооруженным глазом", - объясняет Болгов.

Как защитить свой дом

Эти советы не гарантируют, что вы не станете жертвой квартирных воров, однако существенно снизят риски этого.

Подружитесь с соседями и просите их проверять метки на вашей двери, если вы едете куда-нибудь на выходные или в отпуск. Отблагодарите соседей тем же, когда их нет дома.

Не стесняйтесь в подъезде спрашивать незнакомцев, кто они и к кому пришли.

Кооперируйтесь с соседями, создавайте чаты для быстрого оповещения и реагирования в случае обнаружения подозрительных лиц или меток.

Делайте патрули вашего дома на предмет обнаружения всего подозрительного, включая метки. Убирайте их, проверяйте входы и выходы на чердак и подвал.

Желательно установить домофоны и подчеркнуть, чтобы соседи не открывали двери незнакомцам. В частном секторе установите ограждение и ворота.

Пример новой метки квартирных воров, которую начали использовать в Киеве (фото: Руслан Болгов)

Опубликуйте в чате вашего дома все быстрые номера для реагирования, кроме общеизвестных - полиция, участковый, ТРО, больница, газ, ДТЭК и т.д. Люди должны знать, кому можно срочно сообщить обо всем подозрительном.

Вы можете поставить камеры наблюдения. Это не так дорого, как кажется.

На собственную дверь ставьте как минимум 2-3 замка. Экономить на этом не стоит, можно установить по типу СКД скрытый замок, который отпирается магнитной картой.

Поставьте свое помещение под охрану. Стоимость оборудования где-то 5000 грн., месячная оплата за двухкомнатную квартиру от 400 грн.

Меньше рассказывайте о том, когда и на сколько вы уезжаете из дома. Особенно это речь идет о соцсетях, где такое сообщение может прочитать любой.

Оставляйте ключи от дома кому-то из соседей, которым вы доверяете, чтобы они производили эффект присутствия кого-то в квартире. Если едете на долго, пусть кто-нибудь из друзей поживет у вас.