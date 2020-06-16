У "95 Кварталі" грубо відреагували на звинувачення "Дизель шоу" в крадіжці жартів

"Квартал 95" різко відповів "Дизель шоу", які їх звинуватили в крадіжці жартів 5-річної давності. Автор "Кварталу 95" Артем Гагарін зазначив, що даний номер був зроблений за книгою 2013 року. Тому "Дизель шоу" теж вкрали жарт у автора.

Гагарін написав у Facebook про те, що вони нічого не крали у "Дизель шоу".

"Не накручуйте себе, цей жарт ми вкрали не в вас, а прочитали в книзі за 2013 рік. Просто не подумали, що ви книжки читаєте. Хоча в цілому ви праві, жарт можна придумати один раз, а вкрасти кілька... Тільки в цьому випадку ми – другі", – зазначив Гагарін.

Скріншот з Facebook

"Дизель шоу" не залишили цей коментар непоміченим і дали свою відповідь. Крім того, коміки підкреслили, що в книзі, яку вказав Гагарін, дійсно є схожий жарт, але він не повністю збігається з їх номером від 2015 року. При цьому жарт "Кварталу 95" повністю повторює виступ "Дизеля".

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, студія "Дизель шоу" звинуватила "Квартал 95" в плагіаті і наочно показала два однакових номери з різницею в п'ять років.

Раніше повідомлялося про те, що "Квартал 95" у черговий раз потрапив в скандал. На цей раз це сталося після того, як телеканал "1+1" нагадав українцям про скандальну пісню "Кварталу", в якій Євген Кошовий разом з Національним хором імені Верьовки заспівав саркастичну пісню, присвячену колишній главі Нацбанку Валерії Гонтарєвій.