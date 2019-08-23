"Квартал 95" розіграв знаменитого одесита на зйомках: його знають всі

Гумористи студії "Квартал 95" під час показу нового шоу "Вечірнього Кварталу" в одеському літньому театрі "Морвокзал" 13 серпня розіграли сценку з відомим українським гумористом, головним "джентельменом" України, Олегом Філімоновим.

За сюжетом сценки героїня Олени Кравець шукає в залі вільне місце, і її сусідом виявляється Філімонов. Гуморист каже, що був попереджений про те, що "кварталівці" задумали сценку з його участю. Але як саме все буде відбуватися, йому не розповіли - довелось імпровізувати.

"Вечірній Квартал" в Одесі (фото: студія 1+1)

У сценці також взяв участь Юрій Ткач, який не так давно приєднався до команди гумористів, і Юрій Корявченков "Юзік", нещодавно ставший народним депутатом.

Заслужений артист України говорить, що дуже любить проекти "Кварталу" та інколи навіть їздить в інші країни на фестивалі, які організовують гумористи.

"Вечірній Квартал" в Одесі (фото: студія 1+1)

"В Одесі мене попередили, що в програмі буде номер з моєю участю, точніше навіть невеликий розіграш, але далі передбачалася імпровізація", - розповів про свою участь у зйомках проекту Філімонов.

"Вечірній Квартал" в Одесі (фото: студія 1+1)

Задумка сценаристів "Кварталу" полягала в тому, що героїня Кравець, що підсіла до гумориста, не відразу впізнала в ньому відому особистість. Сам Філімонов зізнався, що одного разу з ним стався подібний інцидент в житті. Прихильниця підійшла до гумориста і довго зізнавалася в коханні, а коли дійшла справа до автографа, виявилося, що жінка сплутала його з Миколою Расторгуєвим.

На телебаченні випуск "Вечірнього Кварталу" покажуть 24 і 31 серпня на каналі 1+1.

Раніше стало відомо, хто пише промови Володимиру Зеленському. Виявилося, що деякі автори промов президента вихідці з "Кварталу".

До речі, нещодавно у мережі з'явилося відео, на якому президента Зеленського ледь не задавив натовп під час його візиту в Миколаїв.

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