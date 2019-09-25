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"Квартал 95" висміяв "расиста" Дональда Трампа (відео)

STYLERКурйози    25.09.2019 - 13:00
"Квартал 95" висміяв "расиста" Дональда Трампа (відео)
"Квартал 95" висміяв Дональда Трампа (колаж РБК-Україна)

У своєму відео "Квартал 95" показав президента США Дональда Трампа не дуже розумною людиною

Поки Володимир Зеленський готується до зустрічі з Дональдом Трампом в США, в мережі згадали відео, на якому актори студії "Квартал 95", керівником якої був чинний президент України, пародіюють главу Білого дому.

У ролику, який вийшов в рамках шоу "Пороблено в Україні" і називається "Якщо президентом став чорний, зможе і баба", Євген Кошовий (в образі екс-президента США Барака Обами), Олександр Пікалов (в образі телеведучої Опри Уїнфрі), Степан Казанін (в образі американського політика Хілларі Клінтон) і інші беруть участь у пародії на президентські дебати у Сполучених Штатах 2016 року

На відео Дональд Трамп постає в образі недалекої людини, він постійно дозволяє собі не толерантні випади в бік своїх опонентів та представників різних верств населення. Американський президент показаний в ролику расистом, шовіністом і гомофобом.

"Про гом*ків я нічого поганого не говорив. Якщо тільки вони не мекс*кашки", - говорить Трамп в цій пародії і б'є по попі ведучу дебатів.

Пародія на Трампа від "Кварталу 95"

Користувачі мережі в коментарях захоплюються пародією і грою акторів. Ролик, до речі, на сьогоднішній день подивилися понад 278 тисяч юзерів.

  • Ось це мейк-ап! Особливо, у Жеки!
  • Про стіну і Арсенія, орнув!
  • Гримери попрацювали на славу
  • Мирослава Карпович просто бомба. Люблю дивитися на цю жінку.
  • Кінцівка цілком прекрасна
  • Зовсім правдива історія
  • З ведучої угорнув
  • Їли, пили, веселилися... Підрахували - розплакалися
  • Ну, тепер Квартал 95, як будемо вибачатися перед президентом США?

&quot;Квартал 95&quot; висміяв &quot;расиста&quot; Дональда Трампа (відео)

Скріншот

Хоча деякі відзначають, що жарти "кварталівців" у цьому відео - "нижче пояса".

Нагадаємо, що Дональд Трамп з мінімальною перевагою здобув перемогу над кандидатом від Демократичної партії Хілларі Клінтон на президентських виборах 8 листопада 2016 року. Цікаво, що у віці 70 років Дональд Трамп став найстарішим вперше обраним президентом США, чим побив рекорд Рональда Рейгана, який зайняв цей пост у 69 років.

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