Не торопитесь красить! Вот, как лучше подготовить стены к обновлению цвета

Что необходимо сделать перед покраской стен

Одной из важнейших вещей, которую следует проверить перед началом окрашивания, является состояние стен. Они потрескались? Повреждены водой? Участок прогибается или выпячивается?

Любое из этого может быть признаком того, что проблема в самой стене и нанесение дополнительного слоя краски на проблему не решит ее. К тому же, недостатки будут влиять на качество нанесения слоя краски.

Прежде чем красить, убедитесь, что вы отремонтировали все, что может потребовать внимания.

Подготовка помещения

Чтобы не закрасить все вокруг, необходимо перенести из комнаты мебель - или хотя бы отодвинуть ее от стен, для надежности накрыв пленкой. Не лишним шагом будет снятие плинтусов или заклеивание их малярной лентой.

Важно помнить о выключателях, осторожно заклеив их или сняв, предварительно выключив электричество в нужной комнате. Лучше сделать это на все время ремонта.

Чтобы не запачкать пол, его можно застелить пленкой или плотным слоем старых газет. К тому же это облегчит уборку после окончания ремонта - достаточно свернуть защитный слой с грязью и отправить его в мусорку.

Снятие старого покрытия

В зависимости от состояния стен и нанесенного ранее материала, иногда достаточно промыть стены со строительным мылом и подождать полного высыхания. Это советуют делать, если комнату окрашивали вододисперсионной краской, а поверхности стен ровные и без дефектов.

Если стенки имеют масляное покрытие либо легкие комочки на вододисперсионном покрытии, их нужно пошлифовать абразивной губкой. Это улучшает цепкость поверхностей и выравнивает рельеф.

Чтобы снять обои, небольшой участок (около 50х80 см) советуют смочить и снять шпателем после набухания материала. Не стоит смачивать большие участки обоев - они будут быстро высыхать, поэтому невозможно снять весь смоченный кусок сразу.

Выравнивание стен

Чтобы краска ровно легла на поверхность, стены необходимо выровнять. Особенно это следует делать в случае видимых трещин и разницы в рельефе.

Выровнять стены можно следующими способами:

использовать штукатурку : это средство, которое нужно наносить шпателем, поможет перекрыть достаточно большие перепады поверхности, однако сохнет 3-5 дней.

: это средство, которое нужно наносить шпателем, поможет перекрыть достаточно большие перепады поверхности, однако сохнет 3-5 дней. применить шпатлевку : этот способ подойдет для перекрытия маленьких недостатков (до 3 мм); одновременно это можно сделать так называемой стартовой шпатлевкой , нанося ее не более чем в два слоя толщиной 1,5 мм - сохнут они по 24 часа;

: этот способ подойдет для перекрытия маленьких недостатков (до 3 мм); одновременно это можно сделать так называемой , нанося ее не более чем в два слоя толщиной 1,5 мм - сохнут они по 24 часа; использовать гипсокартон: такой способ может быстро устранить перепады в рельефе от 5 мм, но стыки необходимо проклеить стекловолокном и прошпаклевать.

Как выровнять стены (иллюстративное фото: Freepik)

Чтобы окончательно выровнять рельеф, используют финишную шпатлевку - она исправляет перепады рельефа не более чем в 1 мм. Сохнет этот материал около 24 часов.

После ее полного высыхания стены можно пошлифовать абразивной губкой или специальной машиной для шлифования. Перед шлифованием также рекомендуют нанести грунтовку.

Почему нужно шлифовать поверхности перед покраской (иллюстративное фото: Freepik)

Нанесение грунтовки

Для лучшего результата грунтовать стены рекомендуют после выравнивания рельефа и шпатлевки. Этот этап необходим перед нанесением краски, ведь помогает повысить цепкость и укрепить поверхность - новое покрытие будет наноситься легче.

Лучше всего наносить грунтовку пульверизатором, чтобы покрытие было равномерным. Для высыхания этого средства требуется примерно 5 часов.

Важно не повышать температуру воздуха в комнате (оптимальная составляет 20-25 градусов) - это может отрицательно повлиять на результат.