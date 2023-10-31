Куриные яйца полезны для здоровья или нет: ученые дали наконец-то ответ

Полезность куриных яиц для здоровья - это вопрос, из-за которого ученые спорят уже не одно десятилетие. Большинство исследователей настаивают, что употреблять их в пищу не только полезно, но и необходимо. А в новом исследовании ученые пришли к выводу, что именно цельные яйца полезны молодым людям.

Что удалось узнать ученым в новом исследовании о пользе яиц для организма, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на статью в журнале Nutrients.

Авторы нового исследования из Университета Коннектикута (UCon) кардинально изменили подход к изучению пользы яиц. Они не стали изучать, как потребление оказывает влияние на конкретные системы организма и заболевания, а сосредоточились на более широком изучении.

В большинстве предварительных исследований исследователи рассматривали влияние яиц на конкретные биомаркеры сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, состава тела, воспалений, иммунного здоровья и анемии, а не на организм в целом.

Для эксперимента были приглашены добровольцы в возрасте от 18 до 35 лет. В течение четырех недель они употребляли одну из трех диет: без яиц, с тремя яичными белками в день или тремя цельными яйцами в день. После 4 недель эксперимента участники с полным отказом от яиц перешли на альтернативную диету.

Готовить яйца участники эксперимента могли так, как они предпочитали. А после - ученые изучали влияние различных яичных диет на метаболические, иммунные и гематологические профили участников.

В образцах крови людей, которые ели цельные яйца, значительно увеличилось содержание холина, важного питательного вещества, содержащегося в желтках. Это вещество необходимо мозгу и нервной системе для регулирования памяти, настроения, мышечного контроля и других функций организма.

Метаболизм холина приводит к образованию N-оксида триметиламина (ТМАО), и ученые связали ТМАО с болезнями сердца. Однако исследователи заметили, что ТМАО не изменился у участников, питавшихся цельными яйцами.

Также не было замечено каких-либо неблагоприятных изменений в воспалении или уровне холестерина в крови. Яичный белок способствовал увеличению уровня изолейцина в сыворотке, маркера повышенного риска резистентности к инсулину.

А употребление цельных яиц снижает уровень глицина в сыворотке, маркера снижения риска резистентности к инсулину. А еще повышало гематокрит (показатель частицы эритроцитов в крови, снижающейся при анемии. При этом яичные белки и цельные яйца снижали количество тромбоцитов в крови).

Что интересно: среди участниц были женщины, принимавшие комбинированные оральные контрацептивы (КОК) и не употреблявшие таблетки. В образцах крови женщин, не принимавших таблетки, наблюдалось большее увеличение соотношения общего холестерина к ЛПВП-холестерину ("хорошему"), который считается фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Также у таких участниц наблюдался более высокий уровень моноцитов в крови по сравнению с принимающими КОК.

Моноциты - разновидность лейкоцитов (белых кровяных телец), уничтожающих вирусы, бактерии, грибки и другие опасные патогены.

В заключении ученые подчеркнули, что употребление цельных яиц для молодых людей гораздо полезнее, чем употребление только белка или желтка.