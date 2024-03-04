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Куриные оладьи с плавлеными сырками на ужин: очень быстрое и бюджетное блюдо

Понедельник 04 марта 2024 18:55
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Куриные оладьи с плавлеными сырками на ужин: очень быстрое и бюджетное блюдо Как готовить куриные оладьи с плавлеными сырками (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Куриные оладьи готовятся из небольшого количества продуктов и отлично подойдут как на ужин, так и для других приемов пищи. Это питательное, сытное блюдо, которое можно подавать как отдельно, так и в сочетании с салатами или гарниром.

Как приготовить куриные оладьи с плавлеными сырками, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Shuba.

Что вам понадобится:

  • Куриное филе - 2 шт.
  • Яйца куриные - 2 шт.
  • Плавленый сыр - 2 шт.
  • Лук - 1 шт.
  • Морковь - 1 шт.
  • Мука пшеничная - 60 г
  • Соль - по своему вкусу
  • Перец черный молотый - по своему вкусу
  • Масло подсолнечное - 60 мл
  • Зелень - по желанию

Как готовить куриные блины с плавленым сыром

Куриное мясо нужно промыть и нарезать маленькими кубиками. Можно использовать обрезки курицы, из которых трудно приготовить что-нибудь полноценное.

Плавленые сырки натрите на грубой терке. Морковь и лук нужно помыть, почистить и натереть на терке. Лук можно мелко нарезать. Зелень промойте и мелко нашинкуйте.

Соедините мясо с овощами и плавлеными сырками. Добавьте зелень, и выбейте яйца. Перемешайте. Добавьте муку, соль, перец и перемешивайте до образования однородной массы.

Разогрейте сковороду и добавьте растительное масло. Выкладывайте блины на сковороду ложкой и обжаривайте на среднем огне с двух сторон.

Подавать на стол можно с соусами, сметаной, салатом из свежих овощей или с любым гарниром.

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