Куриные оладьи с плавлеными сырками на ужин: очень быстрое и бюджетное блюдо
Куриные оладьи готовятся из небольшого количества продуктов и отлично подойдут как на ужин, так и для других приемов пищи. Это питательное, сытное блюдо, которое можно подавать как отдельно, так и в сочетании с салатами или гарниром.
Как приготовить куриные оладьи с плавлеными сырками, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Shuba.
Что вам понадобится:
- Куриное филе - 2 шт.
- Яйца куриные - 2 шт.
- Плавленый сыр - 2 шт.
- Лук - 1 шт.
- Морковь - 1 шт.
- Мука пшеничная - 60 г
- Соль - по своему вкусу
- Перец черный молотый - по своему вкусу
- Масло подсолнечное - 60 мл
- Зелень - по желанию
Как готовить куриные блины с плавленым сыром
Куриное мясо нужно промыть и нарезать маленькими кубиками. Можно использовать обрезки курицы, из которых трудно приготовить что-нибудь полноценное.
Плавленые сырки натрите на грубой терке. Морковь и лук нужно помыть, почистить и натереть на терке. Лук можно мелко нарезать. Зелень промойте и мелко нашинкуйте.
Соедините мясо с овощами и плавлеными сырками. Добавьте зелень, и выбейте яйца. Перемешайте. Добавьте муку, соль, перец и перемешивайте до образования однородной массы.
Разогрейте сковороду и добавьте растительное масло. Выкладывайте блины на сковороду ложкой и обжаривайте на среднем огне с двух сторон.
Подавать на стол можно с соусами, сметаной, салатом из свежих овощей или с любым гарниром.
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