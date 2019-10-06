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Курс долара взимку: експерти дали підбадьорюючий прогноз

STYLERЖиття    06.10.2019 - 15:24
Курс долара взимку: експерти дали підбадьорюючий прогноз
Курс долара в Україні - прогноз експертів (фото: РБК-Україна)

Економісти розповіли, яким буде курс американського долара взимку 2020

Курс долара взимку в Україні буде стабільним. Не варто зараз активно купувати або продавати валюту. Про це повідомили у сюжеті програми "Факти" на ICTV. Українці дуже стурбовані тим, що ціни на продукти залишаються для них такими ж або навіть більшими, при падінні курсу долара і зміцнення гривні. Наприклад, банани подорожчали на 2 гривні порівняно з минулим місяцем, а це імпортний продукт.

Ціни на бензин також поповзли вгору, незважаючи на зміцнення гривні. Люди дивуються, чому це відбувається. Єдине, що подешевшало - це старі автомобілі.

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Економісти не радять радіти зниження курсу долара, вони кажуть, що привід для радості буде - якщо така тенденція протримається півроку. У цьому році на валютний ринок України впливають іноземні інвестори. Якщо долар буде швидко падати - їм невигідно вкладати гроші.

"Якщо брати експортерів у них дохід падає, якщо долар дешевшає, а витрати зростають, зростає також комуналка", - повідомив економіст.

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Через дешевий долара страждають українські аграрії.

Економісти стверджують, що якщо долар досягне 23 гривень - вітчизняній економіці це тільки нашкодить, але зараз заспокоюють українців - скоро ринок стабілізується. У бюджеті на 2020 депутати заклали максимальну вартість долара - 28 гривень.

Відео: яким буде курс долара взимку (YouTube/ICTV)

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