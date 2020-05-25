Курс долара істотно зміниться: експерти дали несподіваний прогноз

Курс долара в Україні може істотно змінитися найближчим часом. Експерти прогнозують падіння, оскільки Україна отримає кредитні кошти МВФ. Її розмір складе 5 мільярдів доларів і програма розрахована на 18 місяців. Попередня програма співпраці була узгоджена 22 травня.

Перший транш очікувався в Україні ще до кінця травня, але на цей момент немає точної дати, коли МВФ надасть фінансування. Рішення ще має затвердити рада директорів Фонду, але фахівці вважають, що це швидше формальність.

На тлі таких позитивних новин експерти спрогнозували падіння курсу долара в Україні та наголосили, що рішення МВФ в цілому сприятливо позначиться на економічній ситуації в країні.

"Думаю, що програма з фондом нас зможе вберегти від небажаних потрясінь. Це свого роду страховка, яка повинна бути оцінена нашими кредиторами, включаючи ті інвестфонди, які купували ОВДП (облігації внутрішньої державної позики) на внутрішньому ринку", - розповів член ради Національного банку України Віталій Шапран в коментарі для видання "Апостроф".

Як стверджують інші фахівці, надання кредиту для України – це хороший сигнал, що значно знижує ризики для банківської системи, бюджету та інших супутніх сфер.

Проте швидкого зміцнення курсу до 25 гривень за долар, чекати не варто. Найближчим часом, за словами експертів, курс збережеться на нинішньому рівні.

"Найближчим часом особливих рухів не буде, тому що поки що все стабільно, у нас сприятлива ситуація в торговому балансі, також будуть заходити гроші ззовні – не тільки МВФ, але й Світовий банк і ЄС. Тому гривня в хорошій формі", - повідомив інвестиційний банкір і фінансовий аналітик Сергій Фурса.

Помірне зниження курсу варто очікувати до кінця літа – на початку осені.

"Якщо не буде якихось дурниць, в тому числі, якщо не буде зірвана програма з МВФ, то курс до кінця 2020 року не повинен піти вище 30 гривень/долар. Цілком реальний курс – 28-29 гривень/долар", - додав Сергій Фурса.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що експерти спрогнозували курс валют в Україні до кінця травня.