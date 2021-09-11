Курс долара і карантин: експерт назвав ризики

Курс долара в Україні найближчим часом змінюватися сильно не буде. Більше того, на кінець осені він може навіть трішки опуститися.
Одним з основних чинників, що цьому сприяє, є допомога від МВФ в розмірі 2,7 млрд доларів, гарний урожай і високі ціни на зерно, каже фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у коментарі сайту "Сегодня".
За словами експерта, зараз гривня уже перервала сезонний тренд зміцнення весни-літа і рухається в зону 27,5. І це - найближча мета, на яку сьогодні орієнтується ринок.
"Я б розглядав зараз курс 27-28 гривень за долар в осінній період (27,5-28 на кінець осені)", - коментує аналітик.
Окрім траншу від Міжнародного валютного фонду одним зі сприятливих факторів для національної валюти фінансист називає рекордний очікуваний урожай і те, що ціни на зерно вищі за торішні.
Епідеміологічна ситуація, говорить Шевчишин, Також, лишається у зоні уваги валютного ринку.
За його словами, враховуючи низькі темпи відновлення після попередніх карантинних обмежень, "ще один локдаун українська економіка витримає насилу".
"Цей фактор - двоякий. Введення карантину з одного боку б'є по економіці і потім після його зняття буде відображатися на гривні, оскільки на час карантину вся ділова активність зменшується, імпортери не закуповують товари. У той же час у період запровадження карантину гривня може залишатися стабільною, оскільки імпортери не будуть проявляти активність із купівлі валюти для імпорту", - сказав аналітик.
Нагадаємо, раніше аналітики дали прогноз, що буде з курсом долара в Україні до 2023 року.
Додамо також, нещодавно ми писали про те, що українці стали частіше стикатися з відмовами при обміні долара в банках, і стало відомо, чому так відбувається.